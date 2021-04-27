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男子偷變搶打傷女被害人 台中清水警一小時逮到人
蔡姓男子昨晚在台中市沙鹿區偷機車座墊皮包，女騎士發現制止，蔡男和被害人發生扭打逃逸，清水警分局1小時內查獲到案，被害人在臉書說，警方超有效率。
警方調查，被害人王女昨晚在台中市沙鹿區成功東街，將皮夾放在停放路旁之重機車座椅置物箱內，但未將椅墊蓋緊，38歲蔡姓男子以徒手方式偷皮夾，要離去時遭被害人發現追呼上前制止時，雙方發生拉扯，過程中，蔡嫌為防護贓物及逃離現場，當場對被害人徒手攻擊，造成被害人有雙臂及手肘受傷，蔡嫌趁隙逃離現場。
台中市清水警分局員警獲報立即趕到現場，經被害人描述男子特徵，並調閱現場附近監視器，發現是轄區蔡姓男子嫌疑重大，昨晚在清水區中山路查獲蔡嫌到案，並取出被害人皮夾及現金等贓證物，全案調查後將移台中地檢署偵辦，並建請羈押。
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