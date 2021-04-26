影／屁孩販毒被抓還毆警致傷 友到場嗆聲包圍派出所悲劇了

18歲鍾姓男子等3人利用網路販毒，被新莊警分局光華派出所實施誘捕偵查逮捕帶返所內，他卻趁李姓員警上銬時出拳毆打他，造成李員鼻骨骨折，隨後顏男（21歲）為首的鍾男友人等4人又跑到派出所宣稱要「送餐點」，警方因防疫婉拒，顏男竟朝員警丟餐點、還放話「找人包圍派出所」，通通被警方依妨害公務、妨害秩序罪嫌逮捕，移送新北地檢。

鍾男與2名友人合夥在網上販賣K他命，被新莊警方網巡發現，實施誘捕偵查，搜出K他命後帶返所偵辦。鍾男疑似因此不滿，趁李員在上銬時出拳重擊他鼻梁，造成李員鼻骨鼻骨骨折，其他員警見狀立即上前協助壓制，協助李員就醫。