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4縣市院檢通緝犯藏身台南麻豆 警查獲找到兩把槍

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

麻豆警分局晚間6點50分表示，上午接獲線報麻豆區某處出租套房，有涉及4件毒品案遭4縣市法院、地檢署發布通緝的45歲董姓男子藏匿，並持有槍彈；分局偵查隊及麻豆派出所員警前往追查，中午攻堅在套房內逮捕董姓通緝犯，找到1把改造手槍，又他的車內搜出改造手槍1把、子彈16顆、一級毒品海洛因7.94克、二級毒品安非他命8.99克及三級毒品K他命0.79克。

蕫姓男子持有多種毒品、四處流轉居無定所，分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案。警詢後晚間依毒品通緝、違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等案移送檢方偵辦，槍枝及毒品來源追查中。

台南市善化區3天前發生槍擊兩死命案，當天警察局長方仰寧就推出「肅槍專案」，要求全台南市各分局全力找出藏匿的槍枝與子彈；麻豆分局一口氣查到兩把槍、16顆子彈，表現獲得肯定。

麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝
麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝
麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝
麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝
麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝
麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝
麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝
麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝
麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝
麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝
麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝
麻豆分局中午查獲分別遭台南、台中地方法院、屏東及高雄地檢署發布共4件毒品案的45歲董姓通緝犯，起出兩把手槍與子彈。記者周宗禎／翻攝

毒品 通緝 槍枝

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