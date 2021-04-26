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桃色爭議？台新銀兩分行遭蛋洗、撒傳單 警追查中

意外擊斃乘客執法過當？ 警方挺正確「用槍防衛」

中央社 / 新北26日電

29歲林姓女子昨天晚間10時許駕駛奧迪休旅車載著30歲林姓女友人拒檢衝撞警方，被警方開兩槍後逃逸，林姓友人坐在右前座被員警擊中一槍，送醫後傷重不治。記者柯毓庭／攝影
29歲林姓女子昨天晚間10時許駕駛奧迪休旅車載著30歲林姓女友人拒檢衝撞警方，被警方開兩槍後逃逸，林姓友人坐在右前座被員警擊中一槍，送醫後傷重不治。記者柯毓庭／攝影

新莊員警25日臨檢涉遭車衝撞時開槍意外擊斃女性乘客，死者母親質疑警方用槍不當，未先對空鳴槍。警方今天表示，情況緊急，支持員警依警械使用條例正確、大膽用槍防衛。

警方指出，29歲的林姓女子25日晚間駕車搭載另一名30歲林姓女子，2人從新莊前往林口找朋友，行經新莊區中港東路與中港三橋口時，遭遇警方設下路檢點，警方清查車號發現車主是詐欺通緝犯，上前示意要求駕駛下車受檢。

警方表示，林姓女駕駛卻加速衝撞前方停等紅燈的小貨車並迅速倒車，壓傷員警腳踝，員警開2槍制止後仍讓林女逃逸，警方圍捕發現林女將車開往林口長庚醫院後，將車上中槍傷者送往急診室後就搭計程車逃離現場，傷者左胸中彈，經急救仍傷重不治。

警方事後找到肇事車輛，在車上搜出2包海洛因（0.75公克）、1包安非他命（0.32公克）及7包的毒品殘渣袋。林姓女駕駛隨後由律師陪同下向警方投案。警詢後依妨害公務、公共危險及毒品等罪嫌移送法辦。

死者育有1女，死者母親質疑警方執法過當，指稱警方未對空鳴槍及對車輪開槍，為何直接對車內射擊。

警方表示，有關於家屬質疑沒對空鳴槍的問題，早期警察人員使用槍械，除情況急迫外，應事先警告（對空鳴槍）；但警械使用條例在西元2002年修法大幅放寬警察使用警械應「事先警告」的規定，允許警察人員在急迫需要時，即得合理使用槍械。

新莊警分局指出，這名執勤員警因為社會大眾及自身安全遭受危害，情況緊急、危害迫在眉睫，為保護員警及他人安全、依照警械使用條例正確、大膽用槍防衛，警方絕對支持。

警察 毒品

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