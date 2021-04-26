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謝和弦呼麻稱「醫療用大麻非毒品」 檢不採信今天偵結起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

藝人謝和弦2019年12月因為持有大麻被逮，後續遭安排勒戒，結束療程重返社會，勒戒所評估他無繼續施用毒品的傾向，新北地檢署去年6月給予不起訴處分。不過，才經過3個月，謝的尿液遭驗出有大麻陽性反應，他辯稱施用醫療用大麻，不是毒品，新北地檢署今偵結，依《毒品危害防制條例》將他起訴，並聲請簡易判決。

謝和弦在前年12月遭前妻Keanna檢舉吸食大麻，經檢方調查後，向法院聲請勒戒獲准。去年6月新店戒治所評估他無繼續施用毒品的傾向，因而獲釋，新北地檢署去年6月給予不起訴處分。

不過，去年9月間，謝的尿液又遭驗出大麻陽性反應，他辯稱施用醫療用大麻，不是毒品，是他從國外進口。檢方認為謝未提出合法進口大麻及合法施用的證據，因此不採信他的說法，今依《毒品危害防制條例》將他起訴，並聲請簡易判決。

謝和弦吸食大麻被起訴。圖／聯合報系資料照
謝和弦吸食大麻被起訴。圖／聯合報系資料照

大麻 毒品 謝和弦

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