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警攔查拒捕意外擊斃乘客 被質疑執法過當

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

29歲林姓女子昨天晚間10時許駕駛奧迪休旅車載著30歲林姓友人拒檢衝撞警方，被警方開兩槍後逃逸，林姓友人坐在右前座被潘姓員警擊中一槍，送醫後傷重不治，警方依妨害公務毒品等罪嫌將林女移送，下午警方報請檢察官相驗，釐清林姓友人死因。

林姓女友人今天下午2時許在林口長庚醫院往生室相驗，她的母親稍早接受媒體訪問，表示警方執法是正確的，但覺得警方是不是執法過當，「她才三十幾歲，還有一個小孩要扶養」。

林女母親說，她和女兒不常聯絡，偶爾會通電話，女兒的孩子目前由他們照顧。她覺得警方「是不是執法過當」，她說，警方開槍時好像就是隨便亂揮、隨便射擊這樣，「他第二槍不是對著輪胎，而是朝著駕駛座致人於死命這樣，我希望請檢察官調查。」

記者柯毓庭／翻攝 29歲林姓女子昨晚開車拒檢衝撞警方，所載女姓友人中彈身亡，死者母親質疑執法過當。記者柯毓庭／翻攝
記者柯毓庭／翻攝 29歲林姓女子昨晚開車拒檢衝撞警方，所載女姓友人中彈身亡，死者母親質疑執法過當。記者柯毓庭／翻攝
檢察官會同法醫前往相驗。記者柯毓庭／攝影
檢察官會同法醫前往相驗。記者柯毓庭／攝影

檢察官 妨害公務 毒品

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