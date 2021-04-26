女毒販拒檢衝撞逃逸 警開兩槍擊斃男乘客

29歲林姓女子昨天晚間10時許駕駛奧迪休旅車載著30歲林姓友人拒檢衝撞警方，被警方開兩槍後逃逸，林姓友人坐在右前座被員警擊中一槍，送醫後傷重不治，警方依妨害公務、毒品等罪嫌將林女移送，下午將報請檢察官相驗，釐清林姓友人死因。

警方調查，林女無照駕駛，有毒品前科，在土城開檳榔攤，疑似掛羊頭賣狗肉，私下販賣毒品；林姓友人前科累累，有槍砲、毒品等重大刑案紀錄，兩人因雙方丈夫熟識而認識，在雙方丈夫分別因案入監服刑後進而成為閨蜜，林姓友人還為此從花蓮搬到新莊地區與林女同住。

四月初時，林女老公在高雄花了35萬元買了奧迪休旅車，但該車是原車主涉詐欺案通緝的權利車，結果林女丈夫因案入獄後，車輛改由林女使用。

昨晚林女載林姓友人自新莊出發到林口找朋友，在中港西路與中港三橋口遇到警方酒測擴大臨檢，警方要求搖下車窗，另一名員警查出車輛車主是詐欺通緝犯，要求林女下車接受盤查，未料她卻向前衝撞停等紅燈的小貨車，接著又倒車、再向前衝撞協助支援的警備隊潘姓員警。

潘員跳開後拔槍開槍，站穩又開槍，子彈自駕駛座車窗擊入、一槍自擋風玻璃前擊入，擊中坐在右前座的林姓男子，林女雖一度逃脫，仍被警方攔截圍捕。

林姓友人被子彈擊中後，子彈由她左側腋下進入、右側胸腔離開，林女以為她傷勢不重，還帶著林姓友人在新莊繞了一圈，想躲避警方追緝，林姓友人卻愈發痛苦，向林女表示「姊!我受傷了，帶我去醫院」，林女才開著載著她前往林口長庚，此時林姓友人已意識模糊。晚間11時許林女將她丟包急診室門口，棄車搭乘計程車逃逸。

林女搭著計程車四處找友人求救，最後找上一名友人推薦的律師，在律師陪同下，於凌晨2時30分向警方投案，她供稱她因無照、車上藏有毒品，才會拒檢逃逸。警方也在車上搜出2包海洛因、1包安非他命與7包毒品殘渣，詢後依妨害公務、毒品等罪嫌將她移送新北地檢署，並開出一張拒檢逃逸的18萬罰單。