快訊

新增兩例境外確診！為緬甸、中國籍船員 均自菲律賓入境

華航機師感染案再擴大！又增2例貨機機師確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女毒販拒檢衝撞逃逸 警開兩槍擊斃男乘客

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

29歲林姓女子昨天晚間10時許駕駛奧迪休旅車載著30歲林姓友人拒檢衝撞警方，被警方開兩槍後逃逸，林姓友人坐在右前座被員警擊中一槍，送醫後傷重不治，警方依妨害公務毒品等罪嫌將林女移送，下午將報請檢察官相驗，釐清林姓友人死因。

警方調查，林女無照駕駛，有毒品前科，在土城開檳榔攤，疑似掛羊頭賣狗肉，私下販賣毒品；林姓友人前科累累，有槍砲、毒品等重大刑案紀錄，兩人因雙方丈夫熟識而認識，在雙方丈夫分別因案入監服刑後進而成為閨蜜，林姓友人還為此從花蓮搬到新莊地區與林女同住。

四月初時，林女老公在高雄花了35萬元買了奧迪休旅車，但該車是原車主涉詐欺案通緝的權利車，結果林女丈夫因案入獄後，車輛改由林女使用。

昨晚林女載林姓友人自新莊出發到林口找朋友，在中港西路與中港三橋口遇到警方酒測擴大臨檢，警方要求搖下車窗，另一名員警查出車輛車主是詐欺通緝犯，要求林女下車接受盤查，未料她卻向前衝撞停等紅燈的小貨車，接著又倒車、再向前衝撞協助支援的警備隊潘姓員警。

潘員跳開後拔槍開槍，站穩又開槍，子彈自駕駛座車窗擊入、一槍自擋風玻璃前擊入，擊中坐在右前座的林姓男子，林女雖一度逃脫，仍被警方攔截圍捕。

林姓友人被子彈擊中後，子彈由她左側腋下進入、右側胸腔離開，林女以為她傷勢不重，還帶著林姓友人在新莊繞了一圈，想躲避警方追緝，林姓友人卻愈發痛苦，向林女表示「姊!我受傷了，帶我去醫院」，林女才開著載著她前往林口長庚，此時林姓友人已意識模糊。晚間11時許林女將她丟包急診室門口，棄車搭乘計程車逃逸。

林女搭著計程車四處找友人求救，最後找上一名友人推薦的律師，在律師陪同下，於凌晨2時30分向警方投案，她供稱她因無照、車上藏有毒品，才會拒檢逃逸。警方也在車上搜出2包海洛因、1包安非他命與7包毒品殘渣，詢後依妨害公務、毒品等罪嫌將她移送新北地檢署，並開出一張拒檢逃逸的18萬罰單。

警方目前已報請檢察官相驗釐清林姓友人死因，林姓友人家屬也從花蓮趕到新北，目前家屬對該案暫無意見，靜待相驗結果。

車上留有擦撞痕跡。記者柯毓庭／攝影
車上留有擦撞痕跡。記者柯毓庭／攝影
林女開車衝撞警方，被潘姓員警開兩槍。記者柯毓庭／翻攝
林女開車衝撞警方，被潘姓員警開兩槍。記者柯毓庭／翻攝
右前座上留下大量血跡。記者柯毓庭／攝影
右前座上留下大量血跡。記者柯毓庭／攝影
警方在車上搜出毒品。記者柯毓庭／翻攝
警方在車上搜出毒品。記者柯毓庭／翻攝
林女載林姓友人前往林口長庚就醫，隨後搭乘計程車棄車逃逸。記者柯毓庭／翻攝
林女載林姓友人前往林口長庚就醫，隨後搭乘計程車棄車逃逸。記者柯毓庭／翻攝
擋風玻璃上留下彈孔。記者柯毓庭／攝影
擋風玻璃上留下彈孔。記者柯毓庭／攝影

毒品 妨害公務

延伸閱讀

女駕奧迪拒警攔查被開兩槍 友人中彈丟包醫院身亡她投案

台中妙齡女吸毒暴斃 檢警揪出毒販起訴

台中毒犯賣毒賺27萬 換來10年牢、強制工作3年慘痛代價

龍潭男吸毒還擁槍自重 警查獲「行動軍火庫」

相關新聞

女毒販拒檢衝撞逃逸 警開兩槍擊斃男乘客

29歲林姓女子昨天晚間10時許駕駛奧迪休旅車載著30歲林姓友人拒檢衝撞警方，被警方開兩槍後逃逸，林姓友人坐在右前座被員警...

女駕奧迪拒警攔查被開兩槍 友人中彈丟包醫院身亡她投案

29歲林姓女子昨天晚間駕駛奧迪休旅車載著30歲林姓女友人自新莊出發到林口找朋友時，遇到警方盤查，警方發現林女是通緝犯要攔...

車撞加油站男死女傷喊「別報警」原來被通緝車內有毒品

台中市后里區今天清晨發生車撞加油站車禍，葉姓男子開車載李姓女子，疑失控撞上加油站店招再撞到管理室，車體破碎噴飛，駕駛送醫...

女毒品通緝犯一躲8年 違規過馬路被攔襲警身分曝光

丁姓婦人因毒品案被通緝8年，因違規穿越馬路被攔查，擔心通緝犯身分曝光，涉嫌咬傷員警手指、扯破員警褲子，遭移送法辦；警方解...

遭前空姐妻縱火成重傷昨晚死亡 她一周前已出院

李姓前空姐上個月與夫家發生衝突，涉嫌對丈夫潑灑汽油燒夫，造成楊姓丈夫全身80%二度灼傷，由於燒燙傷面積太大，楊雖經過1個...

影／停車糾紛撂人持槍棍叫囂開6槍傷人 頭份警逮9人

苗栗縣頭份市日前因停車糾紛，引發劉姓男子（21歲）不滿糾眾，他涉嫌持鎮暴槍，朝鄰居住家開6槍，屋內1人遭鋼珠彈跳彈傷及腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。