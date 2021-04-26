駕奧迪拒警攔查被警開兩槍 女駕駛丟包重傷友人後投案

29歲林姓女子昨天晚間駕駛奧迪休旅車載著30歲林姓女友人自新莊出發到林口找朋友時，遇到警方盤查，警方發現林女是通緝犯要攔查，林女卻衝撞前方小貨車欲拒檢逃逸，一名潘姓員警上前攔阻，林女向後倒車衝撞員警，潘姓員警於是拔槍朝汽車開兩槍欲阻止林女，林女仍逃逸。

警方通報攔截圍捕後循線追蹤，發現林女將車輛開往林口長庚後，將林姓友人丟包急診室門口便搭計程車逃逸，於凌晨2時許在律師陪同下向警方投案。