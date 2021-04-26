駕奧迪拒警攔查被警開兩槍 女駕駛丟包重傷友人後投案
29歲林姓女子昨天晚間駕駛奧迪休旅車載著30歲林姓女友人自新莊出發到林口找朋友時，遇到警方盤查，警方發現林女是通緝犯要攔查，林女卻衝撞前方小貨車欲拒檢逃逸，一名潘姓員警上前攔阻，林女向後倒車衝撞員警，潘姓員警於是拔槍朝汽車開兩槍欲阻止林女，林女仍逃逸。
警方通報攔截圍捕後循線追蹤，發現林女將車輛開往林口長庚後，將林姓友人丟包急診室門口便搭計程車逃逸，於凌晨2時許在律師陪同下向警方投案。
警方在車上搜出2包海洛因、1包安非他命，初步研判兩人因藏毒拒檢。林姓友人坐在副駕駛座被子彈擊中左胸，子彈又從右胸出來，經急救後仍在凌晨2時4分宣告不治，警方將依妨害公務、毒品等罪嫌將林女移送新北地檢署，目前也正報請檢察官相驗釐清林姓友人的死因。
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