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女毒品通緝犯一躲8年 違規過馬路被攔襲警身分曝光

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

丁姓婦人因毒品案被通緝8年，因違規穿越馬路被攔查，擔心通緝犯身分曝光，涉嫌咬傷員警手指、扯破員警褲子，遭移送法辦；警方解送她歸案發監執行，另追究襲警刑責，台北地方檢察署今天依妨害公務罪起訴丁婦。

台北市警中正二警分局李姓、吳姓2名員警日前在台北市中華路2段409巷口執勤，發現56歲丁姓婦人未依號誌穿越馬路，上前攔查，丁婦畏懼通緝犯身分曝光，多次謊報身分證字號，都被員警識破。

起訴書指出，丁婦因毒品案被判刑1年確定，害怕坐牢，拔腿逃跑，2名員警追捕丁婦時，丁婦掙扎、抵抗，先咬傷吳姓員警的右手食指，又扯破李姓員警的褲子，丁婦後被制服，帶回警局偵訊。

警方辦案利用「人臉辨識系統」查出丁婦身分，發現她曾於2013年間因毒品案被判刑1年確定，但未到案執行，遭檢方發布通緝，偵辦後，依妨害公務罪現行犯將丁婦移送地檢署，先由檢方開指揮書下令丁婦發監服刑，至於丁婦畏罪襲警案，今天依妨害公務罪起訴丁婦。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

通緝 妨害公務 毒品

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