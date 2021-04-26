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影／停車糾紛撂人持槍棍叫囂開6槍傷人 頭份警逮9人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市日前因停車糾紛，引發劉姓男子（21歲）不滿糾眾，他涉嫌持鎮暴槍，朝鄰居住家開6槍，屋內1人遭鋼珠彈跳彈傷及腳背，頭份警察分局循線逮捕9人，今天宣布破案，依妨害秩序、毀損、恐嚇等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，劉男4月17日深夜11點多到頭份市訪友，因機車停在路口，陳姓被害人返家被擋，請對方移車，引發劉男不滿，找來8名男子，分持鎮暴槍、刀械及棍棒，對著陳男住家大聲叫罵，還朝1樓車庫、2樓房間開了6槍後，其中1槍鋼珠跳彈，導致2樓陳男母親左腳背腿部受傷送醫，9人犯後離開現場。

頭份警察分局成立專案小組全力偵辦，調閱監視器查出劉男等多人涉案，深入清查分析相關涉案車輛及人員證據後，4月23日同步帶回劉男等9人，起獲1把鎮暴槍，及刀械、棍棒等犯案工具，全案移送苗栗地檢署偵辦。

頭份分局分局長何孟宗表示，民眾面對停車等問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於任何街頭暴力滋事案件，一定會嚴正執法，從嚴究辦，以維護民眾安心的生活環境。

21歲劉姓男子因停車糾紛，不滿糾眾涉嫌持鎮暴槍開6槍傷1人，頭份警察分局循線逮捕9人，今天宣布破案。圖／民眾提供
21歲劉姓男子因停車糾紛，不滿糾眾涉嫌持鎮暴槍開6槍傷1人，頭份警察分局循線逮捕9人，今天宣布破案。圖／民眾提供
21歲劉姓男子因停車糾紛，不滿糾眾涉嫌持鎮暴槍開6槍傷1人，頭份警察分局循線逮捕9人，今天宣布破案。記者范榮達／翻攝
21歲劉姓男子因停車糾紛，不滿糾眾涉嫌持鎮暴槍開6槍傷1人，頭份警察分局循線逮捕9人，今天宣布破案。記者范榮達／翻攝
21歲劉姓男子因停車糾紛，不滿糾眾涉嫌持鎮暴槍開6槍傷1人，頭份警察分局循線逮捕9人，今天宣布破案。記者范榮達／翻攝
21歲劉姓男子因停車糾紛，不滿糾眾涉嫌持鎮暴槍開6槍傷1人，頭份警察分局循線逮捕9人，今天宣布破案。記者范榮達／翻攝

警察 監視器 恐嚇

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