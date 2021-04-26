台中妙齡女吸毒暴斃 檢警揪出毒販起訴

台中市20多歲林姓女子在去年3月間被發現陳屍在東區租屋處，警、消在現場發現疑似毒品咖啡包，經抽血化驗後，查出林女有安非他命等毒品反應，循線查出林女是委由前男友向黃姓男子買毒，台中地檢署偵結，將黃依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

起訴指出，黃姓男子（38歲）有毒品前科，服刑期滿後，仍操舊業，去年3月18日晚間8時許，黃收到陳姓男子傳來的手機通訊軟體微信訊息，欲購買毒品，黃開車到東區十甲路後，將3包價值1200元的毒咖啡包，交給陳，陳收到毒品後，再轉交給林姓前女友（22歲），當時林女以沖泡咖啡的方式，使用該毒品。

林姓女子吸食後仍覺不夠，再委由陳姓前男友與黃聯繫後，請張姓現任男友前往約定地點與黃交易，雙方在去年3月19日凌晨5時許在東區十甲路附近，以3包毒咖啡包2000元的價格交易，張將毒品交給林女後，林女再以沖泡方式吸食，張在同日上午8時許離開林女租屋處，未料同日下午5時許再返回時，林女已無生命跡象。

警、消獲報到場時，林女仰躺在床上，全身僵硬無心跳，警方另在現場發現毒品咖啡包、寶特瓶、K盤等物，全案在檢察官相驗後，抽血化驗，驗出林女血液裡有安非他命、甲基甲基卡西酮（俗稱浴鹽）等毒品反應，事後陸續通知相關人到案詢問後，查出是黃姓男子涉嫌販毒。