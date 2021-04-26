機車擋道引糾紛 惡煞糾眾開槍恐嚇報復

苗栗縣頭份市陳姓男子要返家途中，被劉姓男子停放的機車擋道，要求對方移車竟遭報復，住家被開6槍導致陳母左腿受傷，警方獲報後順利帶回劉姓主嫌等9人，並起獲鎮暴槍和刀械等工具。

頭份警分局今天發布新聞指出，劉嫌17日晚間騎乘機車前往頭份市水源路拜訪友人，把機車直接停放在街道中央，擋住陳男回家出入口，因不滿被害人要求移車，劉嫌竟攜帶鎮暴槍與刀械，夥同8名友人，於接近凌晨時分，來到陳男家門口叫囂並朝著門窗開槍。

陳男表示，並不認識這群人，沒想到只因為要對方移車，就遭此報復，一群人來到家門口對著客廳連開4槍，又朝2樓房間開了2槍，當時年邁的父母親和弟弟都在屋內，嚇得不敢出聲，直到對方離去，陳母感覺左腳掌疼痛「一大片瘀青」，疑似遭鋼珠流彈波及，並發現玻璃門窗被射破，留下6個彈孔，才急忙報警處理。

頭份分局副分局長張進基指出，獲報後即成立專案小組，於23日同步帶回涉案的劉姓主嫌等9人，並起獲鎮暴槍1把及刀械棍棒等犯案工具，全案依涉嫌刑法妨害秩序、毀損、恐嚇等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。