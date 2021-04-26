男販毒打斷警鼻骨 友人嗆圍派出所被送辦

新北市新莊分局今天表示，18歲鍾男等3人24日凌晨販毒被查獲時，鍾男竟趁上銬時揮拳打斷警鼻骨，而鍾男的4名友人還嗆包圍派出所，結果全部被警方強勢執法逮捕送辦。

警方表示，鍾男24日和兩名友人凌晨利用網路販售K他命被警方發現，於是趁3人在新莊民安西路上交易時逮人並查獲K他命一包。

當這3人被帶回警局偵辦，沒想到鍾男竟趁李姓員警替他上銬時，出拳毆打員警臉部，當場造成員警鼻骨閉鎖性骨折、臉部挫擦傷，當下其他員警見狀立刻上前制伏鍾嫌，並協助李員就醫。

這幾名涉嫌販毒男子的21歲顏姓男子等4名友人得知鍾男等人被逮，假借要送餐給朋友大鬧派出所，不僅大罵髒話還嗆找人來包圍派出所。

派出所所長王明堂基於公權力不容挑釁，於是率員警衝出將所外叫囂4人都全數逮捕，都依妨害公務及妨害秩序等罪嫌送辦。鍾男等3人詢後被依毒品送辦，至於鍾男襲警部分被依妨害公務及傷害等罪嫌移送法辦。

新莊警分局長林温柔強調，警方執法是代表國家公權力的延伸，絕不容任何一絲挑釁，對於任何人想藉故在警察機關鬧事，員警也一定會強勢執法，全力排除，捍衛警察執法尊嚴。