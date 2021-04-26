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車撞加油站男死女傷急喊「不要報警」原因曝光

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車撞加油站男死女傷喊「別報警」原來被通緝車內有毒品

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市后里區今天清晨發生車撞加油站車禍，葉姓男子開車載李姓女子，疑失控撞上加油站店招再撞到管理室，車體破碎噴飛，駕駛送醫急救不治，女乘客被拋出車外受傷，民眾上前關心時，她急喊「不要報警」，警方查出她是通緝犯，在車內找到二包疑似毒品，肇事原因由警方調查中。

台中市大甲警分局調查，今天早上4點5分接到民眾報案有車輛自撞，立即派遣泰安派出所及后里交通小隊警力到場處理，發現33歲葉姓男子開車失控自撞加油站的加油島，因傷勢嚴重后里消防分隊救護人員到場，開救護車載往衛福部豐原醫院救治後，宣告不治。

副駕駛座乘客21歲李姓女子左膝受傷一併送醫院檢查治療，員警在肇事車輛內發現疑似毒品2包，待檢驗中；李女被查出是台中地方法院發布之詐欺通緝犯，當場以逮捕，待醫院治療後移送送台中地方法院歸案，二人是朋友關係，葉姓男子無酒精反應。

警方調查，葉男開車載李女，在后里區三豐路失控撞上加油站店招，再撞管理室，車頭幾乎全毀，車體破碎，消防隊員趕到現場，用破壞器材救出受困葉男，送醫急救仍不治，賴女被噴飛到車外，身體多處挫傷。

車禍發生後，有人聽到急踩煞車聲音，外出查看，並到車禍現場關心，女乘客神情緊張還嚇哭，更求民眾不要報警，台中市大甲警分局正調查車禍原因中。

台中市后里區今天早上發生車撞加油站車禍。記者游振昇／翻攝
台中市后里區今天早上發生車撞加油站車禍。記者游振昇／翻攝

車禍 通緝 毒品

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