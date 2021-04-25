台南2死槍擊案 嫌疑人租住處再搜出槍彈
台南市鄭姓男子在23 日持槍殺害林姓婦人後舉槍輕生。台南市警局全面肅槍，昨天又在鄭男位於柳營區的租屋處查獲1把金牛座手槍及子彈42顆，並持續追查槍械來源。
23日上午槍擊案發生後，台南市政府警察局長方仰寧指示刑警大隊與善化、新營等分局組成聯合專案小組調查，現場查扣鄭嫌作案金牛座手槍1枝、子彈22顆。
鄭嫌雖已身亡，但專案小組對於槍枝來源仍抽絲撥繭清查。新營分局昨天獲報前往鄭男在柳營區的一處租屋處搜索，查獲另1把金牛座手槍、子彈42顆，將持續追查槍械來源。
警方指出，今年1月至今共查獲各類槍械41支，溯源追查成功案件有8件（12支）；暴力犯罪發生16件，較去年同期29件減少13件，下降幅度44.8%，暴力犯罪破獲率100%，較去年同期89.7%提升10.3個百分點。顯示暴力犯罪案件呈「發生數減少、破獲率增加」趨勢。
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