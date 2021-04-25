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打擊犯罪與幫派 北市警近日動員千人逮313人
台北市警察局為壓制不良幫派氣焰，從4月19日到4月23，針對轄區治安狀況，規劃打擊幫派行動，針對犯罪集團從事電信詐欺犯罪、暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆滋事、及販毒等不法犯罪行為，強力掃蕩及查緝。
台北市警察局共計檢肅到案涉嫌犯罪組織案7件，其中治平目標7人、共犯32人，並查扣信號彈、彈殼、槍彈改造工具、各類刀械、棍棒、本票、權狀、筆記型電腦及行動電話等證物，並查獲大麻煙油2瓶（毛重1277.29公克）、第二級毒品安非他命(毛重70.8公克)、第三級毒品愷他命(毛重14.45公克)及毒咖啡包470包；查獲各類犯罪(含槍砲、竊盜、詐欺、背信、妨害秩序、恐嚇取財及毒品等案件)犯嫌共計313人；另同步臨檢相關處所152處，動員警力994人。
去年11月30日，台北市報關公會理事長遭人毆打，警方逮捕朱男等犯嫌，並持續追查幕後主使、犯案動機及其犯罪組織架構，發現朱員等人與幫派成員有關連，警方密切監控，發現朱男等人另涉妨害自由、恐嚇、傷害等罪，因此21日兵分多路執行搜索，查獲朱嫌等人及大麻煙油2瓶（毛重1277.29公克）、毒品咖啡包70包、分裝藥丸膠囊一批，全案依組織罪嫌移送台北地檢署偵辦。
台北市警察局指出，將貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」2大任務目標，針對幫派暴力犯罪除個案偵查外，也將找出該幫派賴以維生的行業及據點，以強力掃蕩作為，徹底刨除轄內幫派成員。
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