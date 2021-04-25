快訊

7歲童被摔近腦死 柔道館被灑冥紙丟雞蛋寫「教練出來面對」

潛艦國造老被看衰 蔡總統將南下視察船殼組合平息質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打擊犯罪與幫派 北市警近日動員千人逮313人

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局為壓制不良幫派氣焰，從4月19日到4月23，針對轄區治安狀況，規劃打擊幫派行動，針對犯罪集團從事電信詐欺犯罪、暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆滋事、及販毒等不法犯罪行為，強力掃蕩及查緝。

台北市警察局共計檢肅到案涉嫌犯罪組織案7件，其中治平目標7人、共犯32人，並查扣信號彈、彈殼、槍彈改造工具、各類刀械、棍棒、本票、權狀、筆記型電腦及行動電話等證物，並查獲大麻煙油2瓶（毛重1277.29公克）、第二級毒品安非他命(毛重70.8公克)、第三級毒品愷他命(毛重14.45公克)及毒咖啡包470包；查獲各類犯罪(含槍砲、竊盜、詐欺、背信、妨害秩序、恐嚇取財及毒品等案件)犯嫌共計313人；另同步臨檢相關處所152處，動員警力994人。

去年11月30日，台北市報關公會理事長遭人毆打，警方逮捕朱男等犯嫌，並持續追查幕後主使、犯案動機及其犯罪組織架構，發現朱員等人與幫派成員有關連，警方密切監控，發現朱男等人另涉妨害自由、恐嚇、傷害等罪，因此21日兵分多路執行搜索，查獲朱嫌等人及大麻煙油2瓶（毛重1277.29公克）、毒品咖啡包70包、分裝藥丸膠囊一批，全案依組織罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台北市警察局指出，將貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」2大任務目標，針對幫派暴力犯罪除個案偵查外，也將找出該幫派賴以維生的行業及據點，以強力掃蕩作為，徹底刨除轄內幫派成員。

台北市警方動員千名警力，打擊各類犯罪逮捕移送313人。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方動員千名警力，打擊各類犯罪逮捕移送313人。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方動員千名警力，打擊各類犯罪逮捕移送313人。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方動員千名警力，打擊各類犯罪逮捕移送313人。記者廖炳棋/翻攝

幫派 毒品 北市

延伸閱讀

親子在家時間長衝突增 北市教父母不打小孩口訣

今年至今從鬼門關救回25人 北市消防局獲贈12部AED

聯結車鋼梁砸毀水快隔音牆 議員：北市包商車輛肇事

20歲男大生開微信群組販毒 警直搗上游查獲170株大麻

相關新聞

打擊犯罪與幫派 北市警近日動員千人逮313人

台北市警察局為壓制不良幫派氣焰，從4月19日到4月23，針對轄區治安狀況，規劃打擊幫派行動，針對犯罪集團從事電信詐欺犯罪...

龍潭男吸毒還擁槍自重 警查獲「行動軍火庫」

桃園龍潭一名王姓男子平時吸食毒品並擁槍自重，龍潭警分局偵查隊經長期跟監蒐集相關事證，昨日見時機成熟，伺機逮捕王嫌，現場並...

影／員警拔槍嚇阻！屏東深夜鬥毆場面火爆 黑衣人聚集分局

屏東市今天凌晨先後在田寮巷，以及自由路信義路口的酒吧傳出鬥毆案件，警方一個晚上兩地奔波，其中，田寮巷鬥毆場面火爆，員警還...

屏東周末夜不平靜一晚2起鬥毆 黑衣人追到分局門口聚集

屏東市周末夜不平靜，今天凌晨田寮巷某音樂酒吧傳出鬥毆事件，警方獲報後，出快打警力到場制止，並移送2名涉嫌妨礙公務的男子；...

台南男子槍殺保母再自轟 警搜出他另把手槍及42顆子彈

台南市善化區23日發生鄭嫌疑工程款糾紛槍殺林姓婦人後自戕身亡震驚外界，警方除現場查扣鄭嫌作案金牛座改造手槍1枝、子彈22...

屏東市周末夜不平靜 音樂酒吧傳鬥毆

屏東市田寮巷內一間音樂酒吧，今天凌晨傳出鬥毆案件，疑似兩派人馬，在酒吧內大打出手，吵鬧的聲響，吸引不少附近居民前往查看。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。