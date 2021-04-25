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龍潭男吸毒還擁槍自重 警查獲「行動軍火庫」

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園龍潭一名王姓男子平時吸食毒品並擁槍自重，龍潭警分局偵查隊經長期跟監蒐集相關事證，昨日見時機成熟，伺機逮捕王嫌，現場並起獲各式長短槍枝6支、子彈59顆及三級毒品36包等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品防制條例等罪嫌移送法辦。

據了解，王嫌（41歲）目前無業，警方獲報指王男吸食毒品還擁有多把槍枝，警方長期跟監，發現王男將槍毒藏放於平常使用的自小客車上，並把車輛停放於住處附近，警方考量王嫌可能隨身攜帶槍枝，不敢貿然行動。

警方昨日在王男龍潭區住處附近行蒐證查訪時，發現王男正在家中睡覺，於是通知周邊埋伏警力伺機逮捕，見時機成熟不費一槍一彈即當場制伏王嫌，並在自小客車上查獲霰彈槍2支、衝鋒槍1支、手槍3支，霰彈21顆、子彈38顆及三級毒品36包（愷他命毛重39.3公克），現場宛如行動軍火庫。

事後王嫌聲稱「槍枝及毒品來源是友人寄放」，警方難以置信，目前仍積極持續追查有關槍枝、毒品來源，以及是否涉及其他刑案。

桃園龍潭一名王姓男子平時吸食毒品並擁槍自重，龍潭警分局昨日見時機成熟，伺機逮捕王嫌，現場並起獲各式長短槍枝6支、子彈59顆及三級毒品36包等證物。記者朱冠諭／翻攝
桃園龍潭一名王姓男子平時吸食毒品並擁槍自重，龍潭警分局昨日見時機成熟，伺機逮捕王嫌，現場並起獲各式長短槍枝6支、子彈59顆及三級毒品36包等證物。記者朱冠諭／翻攝
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桃園龍潭一名王姓男子平時吸食毒品並擁槍自重，龍潭警分局昨日見時機成熟，伺機逮捕王嫌，現場並起獲各式長短槍枝6支、子彈59顆及三級毒品36包等證物。記者朱冠諭／翻攝
桃園龍潭一名王姓男子平時吸食毒品並擁槍自重，龍潭警分局昨日見時機成熟，伺機逮捕王嫌，現場並起獲各式長短槍枝6支、子彈59顆及三級毒品36包等證物。記者朱冠諭／翻攝

毒品 槍枝

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