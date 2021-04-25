快訊

台南男子槍殺保母再自轟 警搜出他另把手槍及42顆子彈

吃素吃到營養不良還變胖？營養師曝健康吃素技巧

影／員警拔槍嚇阻！屏東深夜鬥毆場面火爆 黑衣人聚集分局

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東市今天凌晨先後在田寮巷，以及自由路信義路口的酒吧傳出鬥毆案件，警方一個晚上兩地奔波，其中，田寮巷鬥毆場面火爆，員警還拔槍作勢對空鳴槍進行嚇阻，過程中，30歲劉姓男子，以及35歲楊姓男子涉妨害公務遭移送；另自由路有一名32歲許姓男子面部掛彩送醫，兩起鬥毆，警方仍在釐清當中。

田寮巷鬥毆事件，發生於今天凌晨0時許，疑似店內民眾酒後情緒高亢，雙發爆發口角爭執，演變成鬥毆，警方獲報組快打警力到場，由於場面相當火爆，過程中，員警還拔槍，作勢對空鳴槍來控制場面，並將涉嫌妨礙公務的劉男、李男移送。

田寮巷鬥毆平息後，一群黑衣人陸續在分局前徘迴、聚集，疑似有包圍或尋仇的跡象，對此，屏東警方回應，疑似要探視，遭移送的友人，僅單純聚集並無包圍分局情事，警方也依據刑法149條妨害秩序罪意圖滋事予以告誡，並盤查及抄登資料後，現場民眾離去。

隨後，在1時34分警方再度接獲民眾報案，於自由路信義路口酒吧再傳打架案件，警方再度派前警力到場制止，抵達時，現場已無打架情事。據了解，僅有一名32歲許姓男子，在打架的過程中，鼻樑受傷，意識清楚，送醫後無生命大礙。

屏東警方表示，凌晨這兩起鬥毆是否有直接關聯，仍待警方調查，目前已調閱現場周邊監視器，並通知相關人到案說明釐清案，若查明對象將依送辦。

屏東市田寮巷內一間音樂酒吧，今天凌晨傳出鬥毆案件，警方獲報後，出動快打警力，由於場面火爆，員警還拔槍嚇阻。記者陳弘逸／翻攝
屏東市田寮巷內一間音樂酒吧，今天凌晨傳出鬥毆案件，警方獲報後，出動快打警力，由於場面火爆，員警還拔槍嚇阻。記者陳弘逸／翻攝
黑衣人追到屏東分局門口聚集。圖／屏東小鎮資訊提供
黑衣人追到屏東分局門口聚集。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市田寮巷內一間音樂酒吧，今天凌晨傳出鬥毆案件，警方獲報後，出動快打警力，由於場面火爆，員警還拔槍嚇阻。記者陳弘逸／攝影
屏東市田寮巷內一間音樂酒吧，今天凌晨傳出鬥毆案件，警方獲報後，出動快打警力，由於場面火爆，員警還拔槍嚇阻。記者陳弘逸／攝影
屏東市田寮巷內一間音樂酒吧，今天凌晨傳出鬥毆案件，警方獲報後，出動快打警力，由於場面火爆，員警還拔槍嚇阻。記者陳弘逸／攝影
屏東市田寮巷內一間音樂酒吧，今天凌晨傳出鬥毆案件，警方獲報後，出動快打警力，由於場面火爆，員警還拔槍嚇阻。記者陳弘逸／攝影
屏東市自由路與信義路口，凌晨1時許再傳打架，警方出動警力制止，其中有一名男子受傷掛彩。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市自由路與信義路口，凌晨1時許再傳打架，警方出動警力制止，其中有一名男子受傷掛彩。圖／屏東小鎮資訊提供

屏東 妨害公務 監視器

延伸閱讀

屏東市周末夜不平靜 音樂酒吧傳鬥毆

屏東枋寮漁港轉型休閒 地方爭取小琉球交通航線

藍委質疑屏東萬巒豬腳產源 綠委、業者氣炸要求道歉

10多名黑衣人衝進松山分局追教官 打爛警方電腦竟沒事

相關新聞

影／員警拔槍嚇阻！屏東深夜鬥毆場面火爆 黑衣人聚集分局

屏東市今天凌晨先後在田寮巷，以及自由路信義路口的酒吧傳出鬥毆案件，警方一個晚上兩地奔波，其中，田寮巷鬥毆場面火爆，員警還...

屏東周末夜不平靜一晚2起鬥毆 黑衣人追到分局門口聚集

屏東市周末夜不平靜，今天凌晨田寮巷某音樂酒吧傳出鬥毆事件，警方獲報後，出快打警力到場制止，並移送2名涉嫌妨礙公務的男子；...

台南男子槍殺保母再自轟 警搜出他另把手槍及42顆子彈

台南市善化區23日發生鄭嫌疑工程款糾紛槍殺林姓婦人後自戕身亡震驚外界，警方除現場查扣鄭嫌作案金牛座改造手槍1枝、子彈22...

屏東市周末夜不平靜 音樂酒吧傳鬥毆

屏東市田寮巷內一間音樂酒吧，今天凌晨傳出鬥毆案件，疑似兩派人馬，在酒吧內大打出手，吵鬧的聲響，吸引不少附近居民前往查看。...

逃逸移工組販毒網 「蒂姐」害了同鄉

台北市刑大日前破獲由印尼籍逃逸外勞組成的販毒集團，逮捕十三名嫌犯，其中六女一男為印尼籍逃逸移工；此販毒集團以印尼籍女子「...

錢櫃大火周年／北市公安稽查E化 違規一眼現形

一場錢櫃ＫＴＶ大火，帶走六條年輕生命，北市府檢討過去消防公安檢查的諸多缺失，不再以檢查數量為目標，並將各項圖資Ｅ化，公務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。