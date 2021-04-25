影／員警拔槍嚇阻！屏東深夜鬥毆場面火爆 黑衣人聚集分局
屏東市今天凌晨先後在田寮巷，以及自由路信義路口的酒吧傳出鬥毆案件，警方一個晚上兩地奔波，其中，田寮巷鬥毆場面火爆，員警還拔槍作勢對空鳴槍進行嚇阻，過程中，30歲劉姓男子，以及35歲楊姓男子涉妨害公務遭移送；另自由路有一名32歲許姓男子面部掛彩送醫，兩起鬥毆，警方仍在釐清當中。
田寮巷鬥毆事件，發生於今天凌晨0時許，疑似店內民眾酒後情緒高亢，雙發爆發口角爭執，演變成鬥毆，警方獲報組快打警力到場，由於場面相當火爆，過程中，員警還拔槍，作勢對空鳴槍來控制場面，並將涉嫌妨礙公務的劉男、李男移送。
田寮巷鬥毆平息後，一群黑衣人陸續在分局前徘迴、聚集，疑似有包圍或尋仇的跡象，對此，屏東警方回應，疑似要探視，遭移送的友人，僅單純聚集並無包圍分局情事，警方也依據刑法149條妨害秩序罪意圖滋事予以告誡，並盤查及抄登資料後，現場民眾離去。
隨後，在1時34分警方再度接獲民眾報案，於自由路信義路口酒吧再傳打架案件，警方再度派前警力到場制止，抵達時，現場已無打架情事。據了解，僅有一名32歲許姓男子，在打架的過程中，鼻樑受傷，意識清楚，送醫後無生命大礙。
屏東警方表示，凌晨這兩起鬥毆是否有直接關聯，仍待警方調查，目前已調閱現場周邊監視器，並通知相關人到案說明釐清案，若查明對象將依送辦。
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