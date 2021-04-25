台南男子槍殺保母再自轟 警搜出他另把手槍及42顆子彈

台南市善化區23日發生鄭嫌疑工程款糾紛槍殺林姓婦人後自戕身亡震驚外界，警方除現場查扣鄭嫌作案金牛座改造手槍1枝、子彈22顆，昨又在鄭嫌柳營租住民宅再度搜索查獲另把金牛座手槍、子彈42顆等證物，持續溯源追查槍械來源中。

台南市政府警察局說，這起槍擊案引起社會譁然，為宣誓警方掃蕩黑槍決心，立即通報各單位全面執行肅槍專案工作，刑事警察大隊與善化、新營等分局組成聯合專案小組追查，新營分局昨上午10時許，又在柳營區鄭嫌租屋處，再度搜索查獲另把金牛座手槍、子彈42顆等證物，對於鄭嫌為何生前擁有槍彈，持續溯源追查槍械來源中。

市警局說，自110年1月起迄今已查獲各類槍械41枝，溯源追查成功的案件8件（12支）。統計本轄今（110）年迄今暴力犯罪共發生16件，較去年同期29件大幅減少13件，下降幅度為44.8%；暴力犯罪破獲率100%，較去年同期89.7％提升10.3個百分點。暴力犯罪案件與去年同期比較，呈現發生數減少、破獲率增加趨勢。

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