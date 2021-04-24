警沒出示證件、沒搜索票 毒品前科男去年遭違法搜索不起訴

桃園楊梅分局酒駕臨檢攔下戴姓男子見他有毒品前科，就包圍稱「若無違禁物，即可放行」，並從他褲子、車內搜出玻璃管驗出毒品反應將他送辦，戴喊冤沒同意讓警方搜索，檢方勘驗密錄器，發現員警沒出示證件、沒搜索票，卻「以盤查對特定人搜索」，認定扣案物無證據力予以戴不起訴。

楊梅分局去年2月23日凌晨1點多在裕成路口執行酒駕路檢，攔下戴男（41歲）盤查他的小客車，警方以戴同意接受盤查，前後在他褲子、車內外套口袋，扣得疑似吸食安非他命玻璃管、軟管，因戴拒絕警方繼續搜車，但玻璃管、軟管均驗出毒，戴同意驗尿也呈陽性反應，依毒品罪送辦。

檢方傳喚戴未到庭，但他在警詢時坦承有吸毒，但辯稱沒有同意警察搜索，扣案的玻璃管、軟管都是違法他意願下遭搜索、扣押，直言「這是違法搜索」。

檢方勘驗密錄器發現，戴被攔停後，數名員警包圍他要求交出身上攜帶物，並說「若無違禁物，即可放行」，戴就說「長官你摸好了」，員警就從他口袋取出玻璃管，並逕行開他車門檢視車內，還說「那我自己看喔」、「你已經有東西了」，「你要自己拿還是我拿」。

後來戴男表示覺得寒冷，搜索的員警要求先看他外套口袋，戴才從車內取出外套供警方檢視，結果發現軟管，但期間戴已向員警強調「沒有同意警方搜索」，並質疑為何只因他有毒品前科，就遭搜索等語。

檢方認為，根據當天情況，員警沒出示證件，也沒先告知戴男有權拒絕搜索，就算徵得戴口頭同意記在筆錄內，卻無戴簽名的自願搜索同意書，加上搜索扣押筆錄中，受搜索人簽名欄位也是「空白」，已經不符合同意搜索程序。

此外，戴被優勢警力包圍，對方還稱「若無違禁物，即可放行」，戴的自由意志應已受壓迫，難認其同意有自願性，而戴褲子被扣得玻璃管，員警又繼續搜索他汽車，戴當場表明未同意，就算交付外套供檢視，也難認是出於真摯同意，因此楊梅警方本件屬違法搜索。

檢方還提到，員警以取締酒駕攔查戴車輛，盤查發現有毒品前科，但並無搜索票，「員警主觀上是以盤查方式對待特定人實施搜索」，使刑事訴訟法搜索令狀主義精神形同具文，員警侵害戴男憲法保障的自由、隱私權。