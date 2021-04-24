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沿海老農辛苦收成蒜頭遭竊 警方不「蒜」了追回600台斤
台南市學甲警分局4月中接獲多起民眾報案，指稱北門、學甲地區農民收成放置在倉庫烘乾的蒜頭遭竊，警方發現大部分蒜農平均年齡逾60餘歲以上，不忍老農們辛苦種植血本無歸，成立專案小組全力追查，查獲王姓和梁姓兩嫌趁著半夜行竊，並在善化和安定追回失竊蒜頭600多台斤，市價約6萬多元，分局長翁誌宏表示，農民種植作物非常辛勞，尤其蒜頭每半年才能收成一次，全力查緝竊嫌到案，還給辛苦農民一個安心的生活環境。
專案小組發現，2名蒜頭竊嫌均於凌晨騎機車，後方加掛俗稱「小鐵牛」的機車拖用車，利用當地農村民風純樸、夜不閉戶的地區特性，趁深夜無人之際將蒜頭偷搬運至車上逃逸，經專案小組數日對案情抽絲剝繭，分析研判竊嫌作案手法，發現王（35歲）及梁姓（30歲）二嫌涉嫌重大。
警方蒐證完備後，昨天下午立即聲請搜索票分別到善化胡厝寮及安定六塊寮查緝王、梁姓二嫌到案，也起獲失竊蒜頭，據了解，王嫌從小在學甲長大，熟悉當地，因缺錢花用才動腦筋偷竊蒜頭，企圖轉售；王嫌另涉多起毒品通緝案，全案依毒品通緝、竊盜等罪嫌移送地檢署偵辦。
學甲警分局長翁誌宏表示，類似案件損失可能不多，但這些都是農民辛苦所得，而不管遭竊的財物價值多少，警方都會鍥而不捨全力查緝，確保農民財產安全，警示竊賊勿心存僥倖，以身試法。
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