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「未爆彈還是存在」 學者：台鐵風險管理機制也有問題

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

台鐵宜蘭武塔站今天上午發生因工人擅自跨越軌道，遭太魯閣號列車撞上的意外。記者林佳彣／翻攝
台鐵宜蘭武塔站今天上午發生因工人擅自跨越軌道，遭太魯閣號列車撞上的意外。記者林佳彣／翻攝

405次太魯閣號今天上午於武塔車站撞擊擅闖月台的工人。經查，疑似是虹暘營造有限公司因月台加高工程延宕，想要透施工，台鐵尚未允許施工前就進場。台鐵局也說，將對廠商重罰，並研議解約。對此，交通學者說，不能只怪廠商，台鐵風險管理機制也有問題，必須在最短時間加強。

今天發生事故的武塔車站，本身是無人招呼站，對於台鐵是否也有管理不周的責任。成大交通管理系教授鄭永祥說，從上次太魯閣號事故，到這次，就發現「風險預防機制」很重要。

他說，事實上，「未爆彈還是存在」，台鐵要檢視工地管理，連無人車站、很小的站都要考量進去，才能把風險降到最低。

鄭永祥說，發生今天事件，不能只怪廠商，廠商疑似因為月台進度落後所以想要去偷施工，台鐵怎麼沒有追蹤好進度呢？若台鐵發現該工程進度落後，應該有應變跟追蹤的機制，讓工程趕快跟上進度，而不是反倒讓廠商有偷施工的空間，台鐵應該更主動、積極了解進度上明顯落差的原因。

此外，鄭永祥說，台鐵也可以開發APP，要求廠商隨時回報，以利掌握施工狀況，也可以在工程上起到監控作用，這也是風險管理的一種。另外，該工程是否有監造商，若有，監造商的角色以及是否盡到義務也要釐清。

他說，如果今天發生在更大的營運路線上，後果就不只如此，可能更嚴重。他說，交通部、台鐵都曾說要趕快盤點工地施工狀況，「腳步一定要更快」，短期內找出更快速有效的管理方法，不然事故只會層出不窮。

台鐵內部人員表示，其實東部缺工嚴重，能找到承包商就偷笑了。不過該員也坦言，「管制區很鬆散是真的」。

台灣鐵道暨國土規畫學會就說，政府應該有多少錢做多少事，工程要做又拿不出預算，常出現七成標、八成標問題，打折發包，廠商是千求萬求求來，施工品質就可能打折。

鐵道學會說，既然已知廠商可能沒有那麼優良，制度面上就一定要落實。像是儘管還沒有同意保修作業，還是應該知會相關人員，多加注意該路段的狀況，若發現有工人擅闖，應立即跟綜合調度所回報，然後祭出重懲。

鐵道學會還說，台鐵綜合調度所缺乏工程控制員，應該效仿高鐵、捷運等，加派人力在調度所掌握工地狀況，「這些都是跟行車安全環環相扣的」。

太魯閣號列車示意圖。本報資料照片
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台鐵 太魯閣

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