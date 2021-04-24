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提振精神為由餵毒 警破北台灣最大印籍移工販毒網    

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大偵一隊日前破獲由印尼籍逃逸外勞所組成的販毒集團，逮捕13名嫌犯，其中6女1男為印尼籍逃逸移工；這個販毒集團以35歲印尼籍女子「阿蒂」為首，她從台灣陳姓毒販手中購毒後，轉售給其他外籍移工，目前全案除依毒品罪嫌移送地檢署偵辦外，逃逸移工也都被送往移民署專勤隊收容等待服刑後遣返，警方也將追查毒品上游及陳姓毒販身分。

警方表示，「阿蒂」2017年來台擔任看護工，但在台北市工作不到三個月，就意外結識27歲的陳姓毒販，並在對方慫恿下成為逃逸移工。

陳姓毒販說服「阿蒂」，由她出面將毒品賣到移工圈中，「阿蒂」現身移工常出現的場合及聚會，再以提振精神為由，先免費提供毒品，等到對方上癮後再出售，若對方無力購買毒品，就要求移工加入集團，協助販售及運輸毒品來抵償購毒費用。

移民署台北市專勤隊月前接獲檢舉，有印尼籍移工在社群臉書中，張貼多張「吞雲吐霧」的相片，專勤隊與偵一隊聯手調查，多次破獲移工吸毒案件，並追蹤到「蒂姐」販毒集團。

警方調查，「蒂姐」販毒集團成員遍及北市、新北市、桃園、新竹等地，由於他們彼此以本國語言交談，一度造成警方監聽難度，不過移民署與警方持續追蹤，最後出動大批警力，兵分八路在北市、新北市及桃園市多地，緝捕販毒集團成員13人，並搜出海洛因、安非他命、搖頭丸等毒品。

警方搜索過程中，搜出一大包白色晶體，一時難辨成分，警方運用科學儀器立即判定這些晶體雖然不是毒品，但研判應該是俗稱「洗劑」的結晶體，用來加入毒品稀釋增量，以謀取不法暴利。

警方表示，毒品來源多半來自陳姓毒販，每3公克安毒以4千元販售。成員供稱「蒂姐」販毒集團應該是北台灣最大的印尼販毒網，目前警方正持續進行調查。

台北市刑大與移民署合作破獲印尼籍移工販毒集團。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大與移民署合作破獲印尼籍移工販毒集團。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大與移民署合作破獲印尼籍移工販毒集團。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大與移民署合作破獲印尼籍移工販毒集團。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大與移民署合作破獲印尼籍移工販毒集團。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大與移民署合作破獲印尼籍移工販毒集團。記者廖炳棋/翻攝

毒品 移工

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