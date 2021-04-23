台南保母遭槍擊留3童驚嚇哭喊 外界憂身心恐受影響

台南鄭姓男子疑金錢糾紛槍殺張姓保母，鑑識人員在命案現場旁凶嫌座車採證。記者周宗禎／攝影

台南市鄭姓包商疑因1年多前承攬張姓女保母夫家在官田祖厝興建工程，引發糾紛，今開槍打死張姓保母，然後舉槍自盡，作案時保母帶的3名幼童還在樓上嬰兒車內，聽到槍聲嚇到嚎啕大哭。南市社會局表示，事後幼童都已由家屬自行帶回照顧，安全無虞，將持續追蹤，確保幼童身心正常發展。

善化區今天上午發生2死命案，社會局表示，接獲通報即立刻與該名保母家屬取得聯繫，保母家屬說，都已由家屬自行帶回照顧；社會局也聯繫幼兒家長，家長都表示幼兒目前安全無虞，暫不方便接受訪視。

其中，一名家長表達有短期托育需求，社會局已提供保母資訊給家長評估，另一名家長自行照顧，一名將送托嬰中心。

由於3童年幼，外界聽聞此事，擔心可能影響他們身心，社會局表示，為確保幼兒身心健康，將持續聯繫並安排家庭關懷訪視服務，追蹤3名幼童身心狀況，視身心狀況媒合心理諮商輔導資源。

張姓保母的3名女兒都已成年且自立，家屬表示，會自行處理喪葬事宜，暫無需市府協助事項。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )