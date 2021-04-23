祖厝工程糾紛釀殺機？ 包商拿不回尾款還要賠違約金

台南市47歲鄭姓包商疑因1年多前承攬55歲張姓女保母夫家在官田祖厝480萬元興建工程，引發糾紛，今開槍打死張姓保母，然後舉槍自盡。是否是祖厝工程糾紛釀殺機，仍待調查釐清。

年前因泥作延宕，鄭找另一下包商善後，自認已完工，要求張家付清95萬元尾款遭拒，雙方經調解會調解，張家寬限近3個月，鄭仍無法履約，因而對簿公堂，法院判鄭敗訴，不但拿不回尾款，還得賠償16萬4000元違約金，全案上訴台南高分院審理中。

判決指出，雙方於2018年9月間簽立承攬契約，總工程完成拿到使用執照，總計480萬元，並分六期支付工程款，訂金100萬買鐵、地基完成95萬、1樓RC完成95萬、2樓RC完成95萬、土水完成60萬、使用執照拿到35萬。同時，拿錢沒有做則賠一半錢。

1年後，泥作施工中，下包急需用錢，請鄭先行支付部分款項遭拒，下包憤而停工，鄭只好找另名下包善後，自認已完工，要求張家付清95萬元尾款，但與張家所認知包含門窗、地板、樓梯、圓柱、衛浴、油漆等有落差。

鄭主張去年12月底已取得使用執照，依約完成全部工作，對方僅給付385萬元，尚餘95萬元未給付，張家反控，鄭沒有如期履約，並寄發存證信函催告，限期鄭應於10日內動工履行承攬契約，爆發糾紛。

雙方去年9月經調解委員會調解，再將門窗、地板、樓梯、圓柱、衛浴、油漆等細節納入工程及和解契約，鄭應於去年10月28日至今年1月10日完工，如無法如期完工，一天罰款5000元。

雙方鬧上法庭，法官根據工程現狀照片，發現磁磚、樓梯扶手、地板均為未完工狀態，也沒有工程驗收完成證明，認定鄭沒有在期限內完工，已經違約，張家不用給付95萬元尾款。

然而，張家要求鄭給付82天的違約金約41萬，但法官認為，41萬元接近工程尾款95萬元的一半，金額過高，裁定違約金減為每天2000元，82天的違約金為16萬4000元。

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