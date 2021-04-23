釀1死1傷公車司機出庭不認吸毒肇事 律師指刑期有差

三重客運司機許英豪載客前涉嫌吸毒導致恍神，他將公車開上人行道，釀成1名媒體記者父親死亡、1名警察重傷，士林地檢署依服用毒品致不能安全駕駛而致人於死罪嫌將許起訴。士林地方法院今天開準備程序庭，許出庭時精神恍惚，面對法官問題幾乎由辯護人代答，不過他稱車禍原因非吸毒造成精神不濟，而是打瞌睡，檢察官請求更改原起訴要旨，認為許的安非他命濃度太高，應為事發前3天內吸毒，並非許所述的3天前。

兆鼎聯合律師事務所長曾伯軒指出，刑法中不能安全駕駛罪致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑，致人重傷者，可處1年以上7年以下有期徒刑，打瞌睡要看有無符合「有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛」，或第三款「服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛」，例如服用類似酒精、毒品、感冒藥導致瞌睡，也屬於不能安全駕駛罪。

曾伯軒說，若駕駛只是單純想睡覺導致車禍造成他人死亡，那就是單純過失致死，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；與吸毒駕駛造成他人死亡，刑責上還是較輕。

起訴指出，去年9月18日，47歲許姓司機涉嫌在基隆住處施用安非他命，他明知藥效消失會出現極度疲憊、抑鬱、疲乏、麻木等現象，足以影響安全駕駛能力，仍在9月21日中午從內湖三重客運發車處，開公車載客。當天晚上8點7分，因毒癮發作導致注意力減弱，昏睡在駕駛座上，公車嚴重偏離道路，急駛開上內湖路一段人行道，撞上54歲許姓行人，導致許姓行人顱內、胸腔出血，送醫急救宣告不治。

車禍還波及1名坐在警用電動機車休息的鄭姓警員，鄭姓警員雙腿重傷至今仍未痊癒，不過他未提告。

許姓司機在警詢、複訊都坦承吸毒，但他稱吸毒時間為3天前。士林地院今天開庭，許出庭時精神恍惚，面對法官問題幾乎都由辯護人代答，不過他稱是打瞌睡才出車禍，不是吸毒造成恍惚。

法官庭中勘驗公車內監視器影像，發現許姓司機肇事前右手突然抱胸，接著身體傾倒；肇事當下過了16秒，許反映喊「係啊拉（台語）」，檢察官認為若許只是打瞌睡，一般來說會立刻驚醒，但許明顯為吸毒造成恍神，才在第一時間無法反映。

監視器影像指出，許喊「係啊拉（台語）」後解開安全帶，有乘客尖叫問「能不能開門」，許回「門打不開」，許在車內來回走動，再從駕駛座車窗外要路人叫救護車。

許的法扶律師稱，許當天開了很久的車，所以恍神肇事，每個人遇上事故的反映都不一樣，請檢察官提出積極事證，證明車禍與許吸毒有關。

由於許的毒驗報告指出安非他命濃度1160，甲基安非他命濃度6010，檢察官認為濃度非常高，懷疑許是案發前吸食，便請求更改原起訴意旨為「採尿時間回溯96小時內」；檢察官原起訴中所載許3天前吸毒，是依據許偵訊時所述。