幫派分子因感情糾紛押人恐嚇 北市警逮6人送辦

朱姓幫派分子因感情糾紛，夥同多名小弟持槍押王姓被害人至山區恐嚇，事後把王男帶至民宅內毆打。北市警方循線逮捕朱男等6人，並查獲大批毒品咖啡包等物，警詢後送辦。

台北市警察局大安分局長李權哲今天在記者會上表示，上個月接獲民眾報案，指稱遭幫派分子恐嚇毆打，經查，以朱姓男子為首幫派集團涉嫌重大，立即布線查緝。

警方查出，23歲朱男自稱為竹聯幫堂口大哥，因不滿王男糾纏女友，上個月夥同小弟持槍先把王男押至山區恐嚇，再帶回某民宅內毆打，朱男要小弟持榔頭敲擊被害人手指，導致被害人2根指頭骨折。

警方成立專案小組偵辦，日前赴朱姓男子等人的住處搜索，循線逮捕朱男等6人，搜出2瓶大麻原液、70包咖啡包等物，發現朱男等人住處為毒品分裝場。

大安分局警詢後依違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害等罪嫌把朱男等6人移送台北地檢署偵辦。