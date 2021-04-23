女子吸咖啡包混PMMA毒品暴斃 手機遺物追出毒販起訴

顏姓女子找男公關回家吸食「咖啡包」混毒、K他命毒品後暴斃，檢警追查，顏女的毒品向曾姓夫妻購得，含有致命的PMMA成分，台北地方檢察署偵辦，今天依毒品罪起訴曾姓夫妻、外送員林姓男子。

36歲顏姓女子去年2月20日向曾姓男子購買「約翰走路」圖樣的「咖啡包」，匯款1萬4000元給曾，第2天中午即由林姓男子帶著「咖啡包」和K他命給顏女。

顏女後來到公關店消費，帶張姓男公關回家，2人在家中吸毒，當晚11時許顏女沒有呼吸心跳，張姓男公關向警方報案。