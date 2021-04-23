妻遭狠夫11刀砍到血流乾慘死 職員擅縫合遺體8天後離世

桃園平鎮去年8月發生驚悚夫殺妻命案，黃姓男子自稱張姓妻子外遇，猛砍11刀害她慘死，血從3樓滴到1樓，牆壁、天花板都是噴濺痕跡；但張遺體送禮儀社後，楊姓職員疑不諳程序，竟擅自縫合修復，檢方以楊涉嫌湮滅證據簽分偵辦，未料楊8天就疑因感情因素自縊，檢方予以不起訴處分。

全案起因於，黃男（51歲）去年8月26日見張姓妻子和1名陌生男子視訊，因醋勁大發暴怒，隨手拿了把水果刀朝老婆猛砍，張阻擋受傷跌坐一旁椅子，黃再刺向她左腋下、左側脖子，還不停追趕在後，繼續攻擊妻子，造成老婆全身中11刀，肺部、脾腎都遭刺穿，當場失血過多慘死。

黃下手凶狠，不顧妻子和他結婚26年，竟殺紅眼揮刀猛砍，導致張多處中刀、血肉飛濺，最後倒臥3樓，血跡從3樓滴到1樓幾乎流乾，黃落網後避重就輕，檢察官以他手段殘忍泯滅人性，今年2月依家暴殺人罪嫌起訴，向法院求處無期徒刑。

由於事發後，張女的遺體移往禮儀公司，檢方去年8月27日相驗後，原本排定8月31日將會同法醫解剖以利釐清死因，但楊姓職員（27歲）卻擅自在27日下午2點多，將張的遺體縫合，檢察官31日抵達中壢殯儀館時，驚見遺體被破壞，主動簽分將楊員列湮滅證據、損壞遺棄屍體罪嫌被告。

不過張員時隔8天，9月4日就疑似情感糾紛在家自縊，現場無外力或打鬥痕跡，因楊已死亡，偵結予以不起訴處分。

據了解，楊員進入禮儀公司資歷不深，但因工作細心認真，同事間評價不錯，可能因不諳檢方相驗、解剖程序，加上求好心切，才主動替遺體縫合傷口，還貼上膠布修補，應無惡意破壞屍體或煙滅證據故意。