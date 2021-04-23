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120萬元提供「槍枝專屬使用權」 運動協會負責人遭起訴
南投地檢署去年偵辦鄭姓男子持有制式霰彈槍、彈案，他供稱是台中市某運動協會提供，協會以105萬至120萬元代價，販售運動槍枝「專屬使用權」，可攜帶槍彈外出吸引會員，檢方指揮南投縣刑大擴大搜索，查扣制式手槍3支、子彈1700餘發，依違反槍砲彈藥刀械管制條例將陳姓會長、張姓秘書提起公訴。
檢方調查，陳姓會長、張姓秘書明知射擊運動槍枝、子彈，是指依與射擊相關之國際運動總會競賽規則規定，專供射擊比賽或運動所使用之槍枝或子彈，且射擊運動團體或會員，須依照射擊運動槍枝彈藥管理辦法規定之程序，才能將射擊運動槍枝、子彈攜離庫房。
但兩人為每年收取會員費，以105萬元至120萬元不等金額，提供射擊運動用槍枝「專屬使用權」，對外宣稱只要加入會員，可「任由會員」將槍彈攜離槍彈庫房，導致蔡姓等5名會員誤認協會提供槍彈，可在外合法使用。
陳、張兩人在未陳報主管機關及員警在場清點之下，自槍彈庫房取出槍彈，由會員於靶場外各地點，從事射擊使用，更由會員自行保管制式手槍、子彈，陳及張則於主管機關檢查槍彈前，向會員取回槍彈入庫供檢查。
國內近年槍擊案不斷，嚴重影響社會治安，運動協會雖依槍砲彈藥刀械管制條例規定，經主管機關許可，可在專供射擊運動使用而合法持有槍枝、子彈，但兩人以來源合法的制式槍、彈，非法提供會員任意使用，甚至由會員自行保管槍、彈，成為治安隱憂。檢察官張姿倩除積極偵辦本案外，也發函相關單位，應確實研議有關射擊團體持有槍彈之流程及檢查等規範，避免類此案件再度發生。
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