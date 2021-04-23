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超商業者與友謀議假強盜自己的店 友取款落跑他賠146萬
洪男是知名超商的加盟業者，因友人陳男需用金錢，去年謀議以假強盜方式取走超商的營收，事後再申請保險賠，沒想到陳男未以假強盜方式，而是直接取走店內保險箱內的146萬餘，未知會洪男，也未分配贓款，台中地檢署今天依業務侵占罪將洪、陳起訴，洪除吃上官司外，也賠知名超商146萬餘元。
洪男（41歲）坦承與陳男（32歲）謀議，但辯稱「陳男在去年10月4日晚上，跟我說隔天要去搶了，正確的時間我不曉得，原本是想說由2人蒙面潛伏在2樓辦公室，等店長來作帳時進行搶劫，後來陳男沒有跟我聯絡，我去店裡時，才發現金庫的錢不見了」。
陳男否認犯行，辯稱「洪男說他缺錢，想要竊取公司的錢，大家聽聽覺得風險很大，也沒有這個意願。去年10月5日是洪叫我去看冷氣，剛好與朋友約好要去住他那邊，才順便帶著行李」。
起訴書指出，洪男是知名超商的加盟者，依加盟契約書約定，店鋪內營收是便利商店股份公司所有，送款前僅由加盟者管領。洪的友人陳男先前也有經營超商經驗，因需用金錢，與洪謀議以假強盜方式取走營收，除可將所得朋分花用外，事後亦可申請保險理賠。
洪遂告知陳該店保險箱鑰匙放置何處，議定去年10月5日趁店長在2樓辦公室作帳時，由陳夥同他人下手犯案。陳於5日凌晨，獨自去該店，嚴姓店員知悉陳與洪熟識，且忙於服務客人，不疑有他，陳遂趁隙至2樓辦公室，未以假強盜方式，直接取走保險箱內現金146萬餘元。
陳男得手後將款項置於行李袋內離開現場，陳犯案後未知會洪男，也未分配贓款，洪男於6日上午至店裡上班，始發現保險箱內款項被取走，遂報警處理，並供出與陳謀議之事
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