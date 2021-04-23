高雄轎車爆胎停路邊 警上前關切 驚見車內藏刀械毒品
吳姓男子今天凌晨開車下高速公路，轎車左後輪爆胎停在路邊，遇高雄市警苓雅分局巡邏警車；員警上前關切，原本打算為民服務，協助他處理爆胎，卻驚見車內右前座有把開山刀，並在車內手提袋內，再搜出7把刀及些許毒品，令員警直呼「賊星該敗」。
今天凌晨1點多，高雄市警苓雅分局福德二路派出所員警巡邏，經過苓雅區建國一路與高速公路便道口旁，發現吳姓男子（20歲）停車在汽車旅館門口，引擎未熄火，久久沒移動，而且左後車輪明顯沒氣、右前車頭又有碰撞損壞痕跡，員警上前要詢問是否需要幫助，吳一拉下車窗，員警便發現右前座亮1把開山刀。
員警要他下車受檢，發現車內1只手提袋，竟裝著7把開山刀、西瓜刀等刀械，以及大麻、K他命和毒品咖啡包與電子秤，立即通報支援，逮捕吳姓男子。吳否認販毒，也稱未涉他案。警方依違反毒品危害防治條例罪嫌、社會秩序維護法無故攜帶刀械查辦他。
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