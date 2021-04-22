聽新聞
test
0:00 / 0:00
他持利剪猛刺檳榔西施斷頸動脈 狠油漆工殺人罪收押
桃園曾姓男子懷疑林姓女友感情不忠，昨晚到她上班的檳榔攤理論發生口角，竟持預藏的剪刀猛刺林10多刀，林頸動脈慘遭刺斷倒臥血泊慘死，曾作案後換裝逃逸，中壢警方循線逮捕他，曾坦承殺害女友，桃園地院審酌曾涉嫌殺人重罪，有逃亡之虞，今晚上9點裁定收押但未禁見。
警方調查，曾男（51歲）自認林女（40歲）移情別戀，昨下午到中壢的檳榔攤理論，2人一言不合大吵一架，曾強拉林拖到廁所旁，抽出身上預藏的剪刀朝她猛刺10幾下，林尖叫反抗仍遇害，同事見她遲未回來到場才看，才驚覺林女倒臥血泊沒了呼吸心跳。
曾男作案後還騎車逃逸，途中將沾染鮮血衣褲丟棄在偏僻產業道路旁，警方過濾監視器一路逮人，追到龜山區忠義路逮捕他。警方詢詞，曾表示自己是油漆工，和林女交往認為她在外面交其他男友，一時氣不過才下手。
桃園地檢署複訊後認為林嫌疑重大，傍晚依殺人罪嫌聲押，桃園地院晚間開庭，審酌曾涉有重嫌，且涉犯殺人重罪，犯後逃逸顯有逃亡之虞，裁定收押但未禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言