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台南殯儀館行刑式槍殺殯葬同業 凶嫌判無期徒刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市47歲殯葬業者郭士頤，去年10月間在台南市立殯儀館前，行刑式槍殺42歲同行方仁毅，逃往高雄時被逮，起出改造槍彈，檢方依殺人等罪嫌起訴，台南地院審理時，郭一改用槍敲擊方頭部，槍枝走火誤擊的說詞，坦承上膛槍口對方頭部扣下扳機，當庭起身向方父鞠躬致歉，方父說「一切都太遲了」。台南地院下午宣判，郭處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

台南地院宣判，郭槍砲處5年2月徒刑，併科8萬元；恐嚇處5月；殺人部分處無期徒刑，褫奪公權終身。另王政昌恐嚇處4月。

方父也就是關廟區東勢里長方耀南說，事情發生後，一通道歉電話也沒有，希望法官主持公道，對凶嫌嚴重判決，尤其，此事造成2個家庭傷害，對凶嫌母親是個傷害，對他的家庭更是個傷害，兒子好好的竟遭槍手扣扳機殺害，放下3個小孩在家裡頭，叫他情何以堪。

方耀南表示，凶嫌僅因兒子承攬其外祖母喪事懷恨在心，在台南殯儀館遇到兒子，竟狠心持槍殺害，如今死亡已經造成，一切都太遲了，要凶嫌敢做要敢擔當。

檢警調查，方仁毅因承攬郭士頤外祖母的喪禮事宜起紛爭，去年10月6日中午在台南市立殯儀館相遇後爭吵，郭返家與王政昌重返現場，郭持裝有子彈槍枝、王則持角鐵下車找方理論，郭先將槍枝放置於身前包包內，後因與方一言不合，郭將槍枝取出後拉滑套上膛，以右手持槍頂住方左顳枕頂部擊發一槍，方旋即倒地，郭、王隨即駕車離去，方經送醫後腦死，12月9日6時51分不治。

郭士頤涉違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、殺人罪嫌起訴，王政昌則以恐嚇罪嫌起訴。郭全部認罪，王否認恐嚇，他說，看到對方7、8個少年圍了上來，為了保護自己才持鋁條下車，並不知道發生什麼事。

台南市47歲殯葬業者郭士頤，去年10月間在台南市立殯儀館前，行刑式槍殺42歲同行方仁毅，逃往高雄時被逮，起出改造槍彈，檢方依殺人等罪嫌起訴。圖／本報資料照
台南市47歲殯葬業者郭士頤，去年10月間在台南市立殯儀館前，行刑式槍殺42歲同行方仁毅，逃往高雄時被逮，起出改造槍彈，檢方依殺人等罪嫌起訴。圖／本報資料照

恐嚇 槍枝 殺人

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