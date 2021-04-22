20歲男大生開微信群組販毒 警直搗上游查獲170株大麻

桃園一名20歲廖姓男大生涉嫌設立微信群組販售毒品，楊梅警分局經長期蒐證，先將廖男逮捕，再第二層溯源追查出19歲、同是大學生的黃姓男子，最後查出37歲黃姓藥頭。黃姓藥頭起初矢口否認種植大麻，但警方搜索時發現一份房屋租賃契約，最終突破黃嫌心防，按圖索驥前往龜山區搗破上游工廠，全案已移送桃園地檢署偵辦。

據了解，廖男是到夜店狂歡時因好奇首次接觸毒品，黃男則是出國留學期間開始吸食大麻，兩人成癮後，因開銷越來越大，於是也在網路上販售大麻牟利。廖男會在微信群組上Po出販毒訊息，內容完全看不到有關毒品字樣，但會寫出數字和數量。

警方表示，去年12月起發現有人在微信販售大麻，進而查獲廖姓男子，並查扣乾燥大麻花6包，警方追查發現廖嫌平日與黃男密切接觸，懷疑涉有重嫌，蒐集相關事證後，報請桃園地檢署指揮偵辦。警方持檢察官搜索票，在黃嫌住處查獲大麻電子菸油及大麻種子、子彈2發等物，同時掌握黃嫌通聯紀錄，發現黃姓藥頭出貨的訊息。

警方取得黃姓藥頭信任後，誘出黃嫌交付毒品，當場逮捕到案，並查扣大麻口服膠囊95顆、二級毒品LSD毒郵票157張、大麻種子118顆及販毒所得2萬7千元等證物。