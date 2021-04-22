快訊

2機師染疫 莊人祥：等接觸者採檢結果全出爐 才能研判感染源

新冠境外移入+4！3女1男分自哈薩克、菲律賓及印尼入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

20歲男大生開微信群組販毒 警直搗上游查獲170株大麻

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園一名20歲廖姓男大生涉嫌設立微信群組販售毒品，楊梅警分局經長期蒐證，先將廖男逮捕，再第二層溯源追查出19歲、同是大學生的黃姓男子，最後查出37歲黃姓藥頭。黃姓藥頭起初矢口否認種植大麻，但警方搜索時發現一份房屋租賃契約，最終突破黃嫌心防，按圖索驥前往龜山區搗破上游工廠，全案已移送桃園地檢署偵辦。

據了解，廖男是到夜店狂歡時因好奇首次接觸毒品，黃男則是出國留學期間開始吸食大麻，兩人成癮後，因開銷越來越大，於是也在網路上販售大麻牟利。廖男會在微信群組上Po出販毒訊息，內容完全看不到有關毒品字樣，但會寫出數字和數量。

警方表示，去年12月起發現有人在微信販售大麻，進而查獲廖姓男子，並查扣乾燥大麻花6包，警方追查發現廖嫌平日與黃男密切接觸，懷疑涉有重嫌，蒐集相關事證後，報請桃園地檢署指揮偵辦。警方持檢察官搜索票，在黃嫌住處查獲大麻電子菸油及大麻種子、子彈2發等物，同時掌握黃嫌通聯紀錄，發現黃姓藥頭出貨的訊息。

警方取得黃姓藥頭信任後，誘出黃嫌交付毒品，當場逮捕到案，並查扣大麻口服膠囊95顆、二級毒品LSD毒郵票157張、大麻種子118顆及販毒所得2萬7千元等證物。

黃姓藥頭起初否認種植大麻，但警方在黃嫌隨身物品中發現一份房屋租賃契約，黃嫌才坦承在龜山區一處工廠種植大麻，隨後帶領警方至現場，再查扣大麻活株170棵及自動化栽種設備。警方持續追查上游。

楊梅警分局偵辦毒品案，先將廖男逮捕，再第二層溯源追查出19歲、同是大學生的黃姓男子，最後查出37歲黃姓藥頭（圖）。黃姓藥頭起初矢口否認種植大麻，但警方搜索時發現一份房屋租賃契約，最終突破黃嫌心防。記者朱冠諭／翻攝
楊梅警分局偵辦毒品案，先將廖男逮捕，再第二層溯源追查出19歲、同是大學生的黃姓男子，最後查出37歲黃姓藥頭（圖）。黃姓藥頭起初矢口否認種植大麻，但警方搜索時發現一份房屋租賃契約，最終突破黃嫌心防。記者朱冠諭／翻攝
楊梅警分局偵辦毒品案，查扣相關證物。記者朱冠諭／翻攝
楊梅警分局偵辦毒品案，查扣相關證物。記者朱冠諭／翻攝
黃姓藥頭起初否認種植大麻，但警方在黃嫌隨身物品中發現一份房屋租賃契約，黃嫌才坦承在龜山區一處工廠種植大麻，隨後帶領警方至現場，再查扣大麻活株170棵及自動化栽種設備。記者朱冠諭／翻攝
黃姓藥頭起初否認種植大麻，但警方在黃嫌隨身物品中發現一份房屋租賃契約，黃嫌才坦承在龜山區一處工廠種植大麻，隨後帶領警方至現場，再查扣大麻活株170棵及自動化栽種設備。記者朱冠諭／翻攝

大麻 毒品 藥頭

延伸閱讀

國際大麻日 南警查獲刺青店開毒趴

桃檢偵破國內最大宗大麻案 罕見培育栽植產銷一條龍

稱強化隱私保護？ 微信推自有輸入法

林口男子網路自學栽種33株大麻 高雄警北上埋伏逮捕

相關新聞

松山分局警紀案 闖禍教官7天後在臉書被爆出才被懲處

台北市警松山分局楊姓體技教官日前深夜飲酒後，在分局附近與10多名黑衣人發生口角，楊擔憂遭毆狂奔回分局，走樓梯上樓躲回辦公...

台南殯儀館行刑式槍殺殯葬同業 凶嫌判無期徒刑

台南市47歲殯葬業者郭士頤，去年10月間在台南市立殯儀館前，行刑式槍殺42歲同行方仁毅，逃往高雄時被逮，起出改造槍彈，檢...

20歲男大生開微信群組販毒 警直搗上游查獲170株大麻

桃園一名20歲廖姓男大生涉嫌設立微信群組販售毒品，楊梅警分局經長期蒐證，先將廖男逮捕，再第二層溯源追查出19歲、同是大學...

高雄新興角頭開槍作亂 警方直搗聖興會驚見上百把刀

高雄仁武區4月13日車行4傷槍擊案，雖起因自臉書互嗆，但幕後疑暗藏新興角頭糾葛；警方查出這處車行是新興幫派綽號「黑仔」潘...

松山分局長女兒任部長室秘書 徐國勇：調查不會有壓力

松山分局督察組教官楊忠蒞15日酒後與民眾口角衝突，對方竟也追進分局，砸壞樓下中崙派出所電腦，此事被基層員警在臉書社團爆料...

黑衣人囂張闖警局 陳家欽：重新調查絕不縱容

基層警員爆料，台北市松山分局一名長官日前在外喝醉酒跟路人起爭執，被追打逃至分局，10多名黑衣人闖入後，情緒高漲不滿之下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。