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天道盟成員擄人逼簽上億本票 士林警逮7嫌送辦

中央社 / 台北22日電

因土地開發糾紛，台北市士林區2月發生一起當街擄人毆打和簽立本票事件，警方循線追查，於20日逮捕以吳男為首的天道盟成員等7嫌送辦。

台北市警察局士林分局今天召開破案記者會，分局長吳慶鴻表示，2月22日獲報，有一名楊姓民眾遭人強押毆打和簽立本票，經組成專案小組加強偵辦，於隔天凌晨2時許在台北市大安區火速查緝涉案紀男等3嫌和教唆犯嫌到案送辦，同時救出被害楊男。

經查發現，被害楊男和紀男因投資土地開發案有糾紛，紀男的女兒便委託天道盟成員擄人毆打，和威逼楊男簽下逾新台幣上億元的本票。

警方持續向上追查，鎖定以40歲吳男為首的天道盟成員涉有押人重嫌，其於新北市三重地區開設土地開發公司牟利，但實際上卻是經營地下錢莊和暴力討債，於4月20日持搜索票前往於新北市三重區、雲林縣四湖鄉及嘉義縣新港鄉等地，將吳男等7嫌檢肅到案。

同時，針對吳男等人的據點和住處實施搜索，查扣開發公司名片、幫派組合標誌打火機、開發公司貼紙、被害人簽立之本票、借據、同意書及被害人簽立的不動產借名登記契約書等證物。

期間發生一件意外插曲，就是警方搜索發現，有一名小弟先前竟趁吳男不注意時，自己黑吃黑偷藏一張2000萬元本票，但仍被查獲。

全案詢後將吳男等嫌依涉恐嚇取財及妨害自由等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警察 地下錢莊

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