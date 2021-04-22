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高雄新興角頭開槍作亂 警方直搗聖興會驚見上百把刀
高雄仁武區4月13日車行4傷槍擊案，雖起因自臉書互嗆，但幕後疑暗藏新興角頭糾葛；警方查出這處車行是新興幫派綽號「黑仔」潘姓男子的據點，槍擊案後，他另夥人報復，涉嫌押人傷人。警方直搗新興幫派「聖興會」堂口，驚見成堆刀械，逮捕潘等6人，依組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。
在高雄市三民區的「聖興會」以宮廟供奉關帝聖君，是三民區新興角頭「24帖」兄弟聚集的堂口之一，「黑仔」潘姓男（27歲）是旗下1人。潘在3月間曾涉嫌挾持綽號「金毛」的蔡姓男子凌虐；金毛是苓雅寮另派勢力的手下，曾涉嫌刺傷網紅「含羞草日記」副團長超艾夾。
據了解，4月13日黑仔在仁武區大景二街的據點，遭金毛的朋友「大隻仔」胡姓男子等人涉嫌開槍致4人中彈，警方組專案小組查捕涉案人的同時，黑仔也私下夥人要「抓人」報復。
據調查，潘得悉參與對他據點開槍的1輛轎車，是謝姓男子的車，4月15日，便夥同金姓（23歲）、周姓（23歲）、劉姓（22歲）、葉姓（27歲）、李姓（20歲）等5男子，開2輛車在高雄市三民區九如二路，當街涉嫌殺傷謝，挾持到聖興會逼問開槍者身分。
當時路人幸並跟車到鼎山街，高雄警方在聖興會前發現涉案2車，被押的謝姓男子已離去。事後查出潘等人涉案，便另組專案小組追辦潘等人。
4月20日專案小組兵分多路，分別在楠梓區德祥路、仁武區大景二街車行及三民區民族一路等處，逮捕潘等6人到案，並直搗三民區鼎山街聖興會堂口，搜索時驚見一籃子剝筍刀，與潘等人的車上搜出的刀械相同，共起出上百把各式刀械、棍棒、手銬、腳鐐及些許毒品。據調查，潘是聖興會的重要幹部，但他們稱不知刀械是誰的。警方依組織獲罪條例等罪嫌移送法辦。
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