遭黑衣人追進派出所還打爛電腦 體技教官記過調職

台北市警松山分局楊姓體技教官日前深夜飲酒後，在分局附近與10多名黑衣人發生口角，楊擔憂遭毆狂奔回分局，走樓梯上樓躲回辦公室，10多名黑衣人衝進分局，叫囂要楊出來對質，還打爛中崙派出所值班台電腦螢幕，派出所主管見狀立刻將黑衣人驅離。

隔天，楊姓教竟未向派出所解釋，分局高層也未下令將黑衣人法辦，令基層警員怒「幫官擦屁股，丟爛攤子給派出所是怎樣？」

松山分局長林志誠今天親自出面說明、鞠躬道歉，整起事件並非黑衣人闖進警局內挑釁、砸電腦，但是警方對於楊姓教官處事不當、衍生事端的行為，分局調查後決定予以記過、調職，並調整為非教官職務。

松山分局回應，負責訓練業務的督察組楊姓技術教官（警員），在本月15日18時下班後與友人餐敘，至隔天清晨2時許返回分局途中，遇徐姓、凃姓2名男子及其友人在對面路口高聲喧嘩，楊出言提醒應放低音量，研判因此導致徐、凃等人誤認楊挑釁。

分局指出，徐、凃2人與友人尾隨楊姓教官進入分局一樓中崙派出所要跟他理論，進入所內共7人，相關人等均明顯帶有酒氣酒容，中崙派出所員警喝令民眾冷靜，凃姓男子當下從旁攔阻徐姓男子情緒，其餘人士均無破壞行為。

分局表示，派出所公物部分是徐姓男子不慎碰倒電腦螢幕掉落損壞，其餘公物並無損失，徐於事發當下即致歉、書立悔過書，亦自承酒後思慮不周，肇生事端，願負賠償責任並向員警致歉，並無臉書「靠北警察」社群貼文所述，大批不明黑衣人士進入警察機關駐地而毫無作為等情事。

據了解，此事昨晚被爆料在臉書社團「靠北警察」，松山分局督察組卻在貼文下留言「派出所電腦螢幕是民眾進入派出所駐地時不慎碰撞，導致螢幕掉落損壞」，讓基層警員直批「說謊！」

基層警員指出，當時派出所警員是先看到楊姓教官衝進分局，黑衣人跟著衝進，明白事發原因與「自己的長官」有關，傻住不知所措。據了解，若非派出所主管緊急將黑衣人趕出，事態恐更嚴重。