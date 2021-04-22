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10多名黑衣人衝進松山分局追教官 打爛警方電腦竟沒事

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警松山分局楊姓體技教官日前深夜飲酒後，在分局附近與10多名黑衣人發生口角，楊擔憂遭毆狂奔回分局，走樓梯上樓躲回辦公室，10多名黑衣人衝進分局，持刀叫囂要楊出來對質，還打爛中崙派出所值班台電腦，派出所主管見狀立刻將黑衣人驅離。隔天，楊姓教竟未向派出所解釋，分局高層也未下令將黑衣人法辦，另基層警員怒「幫官擦屁股，丟爛攤子給派出所是怎樣？」

據了解，當時派出所警員是先看到楊姓教官衝進分局，10多名黑衣人跟著衝進，明白事發原因與「自己的長官」有關，才傻住不知所措。

該事昨晚被爆料在臉書社團「靠北警察」，松山分局督察組卻在貼文下留言「派出所電腦螢幕是民眾進入派出所駐地時不慎碰撞，導致螢幕掉落損壞」。基層警員直批「說謊！」

該事發生在本月15日凌晨3點多，當時楊姓教官與10多名黑衣人都有酒意，疑似在分局對面發生衝突。據了解，若非派出所主管緊急將黑衣人趕出，事態恐更嚴重。

昨晚松山分局高層得知該事被爆出，緊急開會討論一套對外說法，以及對楊姓教官的處分。基層警員諷刺「就看這些官繼續說謊！繼續壓下這件醜聞」。

台北市警松山分局，爆出體技教官在外闖禍引來10多名黑衣人將電腦砸壞一事。報系資料照
台北市警松山分局，爆出體技教官在外闖禍引來10多名黑衣人將電腦砸壞一事。報系資料照

教官 警察 醜聞

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