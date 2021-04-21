國際大麻日 南警查獲刺青店開毒趴
今天是國際大麻日，但台灣不同於美國，吸食大麻是違法的，台南市警方今天前住永康區一家刺青店，查獲黃姓男子等4人涉嫌持有大麻、毒品咖啡包72包及K他命 ，警詢後依毒品罪嫌法辦。
市警五分局偵查隊接獲線報，位於永康區一家刺青店，深夜常有人出入，還常飄出難聞味道，認為常有人在店內開毒趴。經過蒐證調查，今天下午近5點多前住搜索，查扣第二級毒品大麻1.17公克、第三級毒品K他命2.71公克、毒品咖啡包共72包重566.29公克、毒品吸食器、電子磅秤等物。
警方帶回黃、廖、黃、王等4人釐清，黃供稱毒品是用來自己吸食的，並沒有要販賣，警方懷疑他們的供詞，警詢後認為4人涉嫌共同持有毒品，都依違反毒品罪嫌移送南檢調查，同時持續追查這些毒品的來源。
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