高雄狠婦買通惡少殺夫深夜准押 移送全程遮臉差點撞牆

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄杜姓婦人懷疑曾姓丈夫出軌，前天晚間涉嫌教唆2名余姓、王姓少年「收掉」曾姓丈夫，警方漏夜調查，今兩名少年以殺人罪證人，移送至高雄地檢署應訊，下午解送高雄少年法院，至於杜婦否認買凶殺夫，移送高雄地檢署，檢方稍早認定涉嫌教唆殺人罪嫌重大，並有勾串證人，湮滅證據及逃亡之虞，向高雄地方法院聲請羈押禁見，雄院今深夜裁定准押。

杜婦利用50萬元價碼，買通余姓、王姓兩名少年「收掉」曾姓丈夫，前天晚間6時許，兩惡少在高雄市苓雅區建民路349巷一帶埋伏，見曾男返家隨即拿西瓜刀追砍，曾頸部中刀血流不止，急救後不治。

但杜女到案後否認教唆「殺人」，堅稱是要兩名少年教訓先生；但辦案人員查出，兩名少年行凶後，還曾與杜女碰面，確認行凶過程，甚至提供一處民宅供兩人躲藏，兩男也是經由杜女告知曾男已經身亡，才知道鑄下大錯。ㄐ

今杜女移送高雄地檢署復訊時全程低頭遮臉，多次差點因看不到路撞牆，直到旁邊戒護刑警提醒才避開障礙，最後雄院認定杜女罪嫌重大，且堅決否認買凶殺夫，認為杜女有滅證逃亡之虞，有羈押必要，今晚10時許裁定准押；至於兩名行凶少年，高雄少年及家事法院裁定送少年關護所收容。

杜姓婦人今天移送高雄地檢署時全程遮臉，還一度撞倒牆壁。記者張議晨/攝影
杜姓婦人今天移送高雄地檢署時全程遮臉，還一度撞倒牆壁。記者張議晨/攝影

殺人 出軌 高雄市

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