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悲歌重演！弱勢女伴母屍7天 12年前喪父也曾與母伴屍

影／雲林警破獲毒品交易 2嫌拒捕駕車撞損偵防車

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣警察局昨天獲報，有其他縣市毒販欲至縣內販售毒品咖啡包，警方立即出動警力埋伏周旋，確認為毒品交易後當場表明身分，不料魏、蕭2名嫌犯拒捕，竟還開車加速衝撞偵防車企圖逃逸，幸經警方夾攻後順利壓制2人，全案依毒品危害防制條例及妨害公務罪移送法辦。

警方表示，24歲魏男及20歲蕭男非本地人，昨晚8時許到斗六市明德北路三段一家連鎖超商附近打算進行毒品交易，警方隨即出動警力，於8點10分左右在當地人贓俱獲，現場逮捕2嫌。

不過2嫌當下未乖乖就範，還想開車逃離現場，所幸警方早有準備，經2輛偵防車前後包夾嫌犯車輛後破窗，將2人拖出車外壓制，整起過程千鈞一髮，幸未造成人員傷亡。

另警方當場查扣92包第二級毒品咖啡包、毛重629.88公克，3包第三級毒品愷他命、毛重2.98公克及7支手機，詢後依毒品危害防制條例、妨害公務罪移送雲林地檢署偵辦。

縣警察局表示，這批毒咖啡包未流入市面，但仍呼籲民眾務必提高警覺，因為其中混雜了鎮定劑（愷他命）、興奮劑（安非他命、合成卡西酮、MDMA）等物質，使用初期會產生興奮、精力旺盛、注意力敏銳、思路清晰等主觀感覺。

警方指出，隨劑量增加，使用者還會產生視、觸、聽等幻覺，及感覺扭曲、多疑、猜忌、妄想等精神症狀，進而導致生理反應混亂，出現心跳頻率忽快忽慢、肌溶解症、腎衰竭等狀態，嚴重甚至會猝死。

從外縣市到雲林斗六進行毒品交易的魏、蕭2嫌見警拒捕，還開車加速衝撞偵防車企圖逃逸，導致副駕駛座車門毀損。記者陳苡葳／翻攝
從外縣市到雲林斗六進行毒品交易的魏、蕭2嫌見警拒捕，還開車加速衝撞偵防車企圖逃逸，導致副駕駛座車門毀損。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣警方昨晚在斗六市區一家超商前破獲一起毒品交易案，當場查扣92包第二級毒品咖啡包、3包第三級毒品愷他命。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣警方昨晚在斗六市區一家超商前破獲一起毒品交易案，當場查扣92包第二級毒品咖啡包、3包第三級毒品愷他命。記者陳苡葳／翻攝
從外縣市到雲林斗六進行毒品交易的魏、蕭2嫌見警拒捕、企圖駕車逃逸，經警方2輛偵防車前後包夾，順利將2人壓制。記者陳苡葳／翻攝
從外縣市到雲林斗六進行毒品交易的魏、蕭2嫌見警拒捕、企圖駕車逃逸，經警方2輛偵防車前後包夾，順利將2人壓制。記者陳苡葳／翻攝

毒品 咖啡 警察

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