影／雲林警破獲毒品交易 2嫌拒捕駕車撞損偵防車

雲林縣警察局昨天獲報，有其他縣市毒販欲至縣內販售毒品咖啡包，警方立即出動警力埋伏周旋，確認為毒品交易後當場表明身分，不料魏、蕭2名嫌犯拒捕，竟還開車加速衝撞偵防車企圖逃逸，幸經警方夾攻後順利壓制2人，全案依毒品危害防制條例及妨害公務罪移送法辦。

警方表示，24歲魏男及20歲蕭男非本地人，昨晚8時許到斗六市明德北路三段一家連鎖超商附近打算進行毒品交易，警方隨即出動警力，於8點10分左右在當地人贓俱獲，現場逮捕2嫌。

不過2嫌當下未乖乖就範，還想開車逃離現場，所幸警方早有準備，經2輛偵防車前後包夾嫌犯車輛後破窗，將2人拖出車外壓制，整起過程千鈞一髮，幸未造成人員傷亡。

另警方當場查扣92包第二級毒品咖啡包、毛重629.88公克，3包第三級毒品愷他命、毛重2.98公克及7支手機，詢後依毒品危害防制條例、妨害公務罪移送雲林地檢署偵辦。

縣警察局表示，這批毒咖啡包未流入市面，但仍呼籲民眾務必提高警覺，因為其中混雜了鎮定劑（愷他命）、興奮劑（安非他命、合成卡西酮、MDMA）等物質，使用初期會產生興奮、精力旺盛、注意力敏銳、思路清晰等主觀感覺。