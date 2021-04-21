怕債主上門攜槍防身 這一摔槍彈掉到高雄特警腳跟前
有槍砲前科42歲林姓男子昨天深夜11時許攜帶改造槍枝、子彈26發，坐在高雄市苓雅區建民路、正言路口騎樓，碰到保安大隊特勤警力盤查，林拔腿就跑，剛起步就被自己夾腳拖絆倒，包包內的槍枝順勢掉到特警腳跟前，林男最後乖乖上繳槍械，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例解送高雄地檢署偵辦。
保安大隊特勤中隊昨天深夜執行巡邏勤務，巡經高雄市苓雅區建民路、正言路口，發現林男坐在路口騎樓下，兩名警員擔心林男碰到問題需要協助，停妥巡邏車後下車關懷。
沒想到林男見員警上前，卻神情緊張，且死命用雙手護住胸前側背包，詭異舉動讓兩名員警感到可疑，正準備盤查林男身分證件時，眼尖員警發現林男背包露出一截槍托，在場警員疑惑詢問林「這是什麼？」未料林男見槍枝外露，趁員警不注意竟大喊「有槍！」轉頭就跑。
不過，穿著輕便的林男一不注意，剛起跑就被自己的夾腳拖絆倒，背包內的槍枝、子彈從包內掉落，兩名員警當場「撿到槍」，追問林男槍枝來源，林男見躲不過，只能乖乖配合警方辦案。
林男供稱，因為在外面欠債，擔心債主找上門，才會帶槍「防身」，沒想到昨天只是在路邊等候友人，就被眼尖員警逮到。警方今訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例解送高雄地檢署偵辦，另繼續向上溯源，查緝林男槍枝可能來源。
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