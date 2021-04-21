讓殉職飛官英姿颯颯告別 76行者無償修復潘穎諄遺體
殉職飛官潘穎諄失蹤28天，遺體在礁岩尋獲、部分殘缺，76行者遺體美容修復團隊將於明日抵達台東無償修復，讓國軍英雄能英姿颯颯舉行告別式。
空軍2架F-5E戰機於3月22日在屏東旭海上空發生擦撞墜海，飛官羅尚樺當場殉職；另一名飛官潘穎諄失蹤，遺體4月18日在屏東南仁漁港礁岩尋獲。
由於遺體在海水中浸泡28天，面容難辨，部分肢體殘缺，76行者遺體美容專業修復團隊無償提供遺體專業修復服務。13名修復師預計22日抵達台東，將由台東縣政府免費提供住宿，並盡力協助空軍及家屬辦理後續治喪事宜。
台東縣政府民政處表示，透過熱心公益的葬儀商業同業公會全國聯合會理事長李濂淞的協助，委請甫完成台鐵太魯閣號事故遺體修復任務的76行者遺體美容修復團隊協助修復殉職飛官潘穎諄遺體，期能讓潘穎諄英姿颯颯光榮告別。
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