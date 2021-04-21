一股20元未上市股票賣120元 男子詐騙宛如華爾街之狼

以43歲劉姓男子為首的詐騙集團，在外組成投資顧問公司，劉嫌等人隨機撥打電話向民眾鼓吹投資未上市股票，聲稱推銷的股票即將上市上櫃，未來可以獲利好數倍，更與被害人信互加Line好友，繼續洗腦騙錢。

劉嫌等人收購的股票，都是每股新台幣20到30元不等的數家未上市股票，但推銷時卻以每股新台幣120至130元賣售，劉嫌等人不到一年，就賣出超過3百張。

有被害人驚覺受騙或察覺有異時，劉嫌等人就封鎖被害人斷絕聯繫，至少13人被騙，有人更因此被騙600多萬元的積蓄，最後的不法所得高達3千餘萬元，刑事局接獲報案後報請桃園地檢署指揮偵辦。