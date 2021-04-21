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一股20元未上市股票賣120元 男子詐騙宛如華爾街之狼

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

以43歲劉姓男子為首的詐騙集團，在外組成投資顧問公司，劉嫌等人隨機撥打電話向民眾鼓吹投資未上市股票，聲稱推銷的股票即將上市上櫃，未來可以獲利好數倍，更與被害人信互加Line好友，繼續洗腦騙錢。

劉嫌等人收購的股票，都是每股新台幣20到30元不等的數家未上市股票，但推銷時卻以每股新台幣120至130元賣售，劉嫌等人不到一年，就賣出超過3百張。

有被害人驚覺受騙或察覺有異時，劉嫌等人就封鎖被害人斷絕聯繫，至少13人被騙，有人更因此被騙600多萬元的積蓄，最後的不法所得高達3千餘萬元，刑事局接獲報案後報請桃園地檢署指揮偵辦。

這個月7日，刑事局偵九大隊歷經數月蒐證完成後，持搜索票及拘票，搜索並拘提劉姓主嫌等10人到案，現場查扣犯罪所得127萬6千餘元、多家未上市公司股票、教戰手冊、銀行存摺、提款卡、大麻(16.82g)、咖啡包6包等證物，全案依刑法詐欺罪、證券交易法、洗錢防制法及毒品等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

刑事局逮捕劉姓男子等人，查扣相關證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局逮捕劉姓男子等人，查扣相關證物。記者廖炳棋／翻攝

詐騙集團 大麻 上市公司

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