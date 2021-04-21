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桃檢偵破國內最大宗大麻案 罕見培育栽植產銷一條龍
調查局今天上午宣布破獲史上最鉅量1608株大麻案，由桃園地檢署檢察官葉益發指揮偵辦，一舉在桃園、新竹查獲大麻農場及大麻活株，桃檢今天下午表示，葉益發指揮偵辦大麻案4個月，發現毒梟集團將新竹關西山區山頭剷平，戶外搭建溫室大量栽植大麻，並在桃園大園鐵皮屋工廠配備烘乾、裁切、包裝設備及培育大麻幼苗，十分罕見。
桃檢表示，檢調警上月19日持搜索票，前往桃園市大園一處鐵皮屋及新竹縣關西鎮山區，查獲邱姓、虞姓主嫌種植大麻農場及烘乾、裁切、包裝工廠，查扣活株數量高達1608株，發現該集團將大麻從戶外栽植到催熟、烘乾、裁切、包裝出貨俱全。
檢方偵辦過程發現，該毒梟集團栽植大麻到成品出貨十分專業，除在關西山區不僅將整片山頭剷平設置大麻農場，搭建附設自動灑水系統溫室設備，栽植大麻成長，外圍種植蔬菜掩人耳目，並開闢一條產業道路進出。
另在大園地區承租鐵皮工廠，配備烘乾、裁切到包裝設施，負責將採收大麻裁切、包裝到出貨，該鐵皮屋內更設置培育大麻幼苗空間，等幼苗成長後，再移至關西山區農場栽植，有如「產銷一條龍」。
桃檢表示，檢察官訊後認為邱姓、虞姓2嫌涉嫌重大，且有串證湮滅證據之虞，將2人聲請羈押獲准，並將進一步溯源追緝該毒梟集團相關犯嫌到案。
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