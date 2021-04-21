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女毒蟲遭通緝逃亡8年栽在闖紅燈 扯衣毆警被壓制逮捕
57歲丁姓女子因涉毒品案遭通緝，逃跑8年，近日行經台北市中正區一處路口時，因闖紅燈穿越馬路，遭巡邏員警盯上，她深怕通緝身分曝光，不僅拔腿逃跑，還捶打員警、作勢咬人，直到支援警力到場才被制伏，警方事後在丁女身上查獲毒品安非他命1包，詢後依法送辦。
據悉，丁女先前因涉毒品案，遭新北、台北地檢署通緝，逃亡已8年之久，期間獨居於台北市萬華區，平時靠打零工、擺夾娃娃機台維生；她4月16日晚上7時許行經中正區中華路二段409巷口，不顧號誌紅燈，直接穿越馬路，違規行為遭轄區泉州街派出所警員李宏遠、吳東霖盯上，2員準備上前取締。
丁女見員警靠近盤查，深怕通緝身分曝光，不斷謊報假身分證號，眼看皆被員警識破，又直接拔腿逃跑，被員警追上後，還徒手捶打員警、作勢要咬人，過程中李員制服長褲被扯破，吳員更是右手指受傷，所幸線上支援警力及時到場，才以優勢警力將丁女制伏。
警方事後將丁女帶返派出所，以人臉辨識系統查出丁女身分，發現丁女通緝身分，另在丁女身上搜出毒品安非他命1包，詢後除將丁女解送歸案，也依妨害公務、毒品危害防制條例罪嫌將其移送台北地檢署偵辦，持續追查毒品來源。
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