快訊

過失致死刑責太輕？政院擬通過「李義祥條款」：最重判10年

超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女毒蟲遭通緝逃亡8年栽在闖紅燈 扯衣毆警被壓制逮捕

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

57歲丁姓女子因涉毒品案遭通緝，逃跑8年，近日行經台北市中正區一處路口時，因闖紅燈穿越馬路，遭巡邏員警盯上，她深怕通緝身分曝光，不僅拔腿逃跑，還捶打員警、作勢咬人，直到支援警力到場才被制伏，警方事後在丁女身上查獲毒品安非他命1包，詢後依法送辦。

據悉，丁女先前因涉毒品案，遭新北、台北地檢署通緝，逃亡已8年之久，期間獨居於台北市萬華區，平時靠打零工、擺夾娃娃機台維生；她4月16日晚上7時許行經中正區中華路二段409巷口，不顧號誌紅燈，直接穿越馬路，違規行為遭轄區泉州街派出所警員李宏遠、吳東霖盯上，2員準備上前取締。

丁女見員警靠近盤查，深怕通緝身分曝光，不斷謊報假身分證號，眼看皆被員警識破，又直接拔腿逃跑，被員警追上後，還徒手捶打員警、作勢要咬人，過程中李員制服長褲被扯破，吳員更是右手指受傷，所幸線上支援警力及時到場，才以優勢警力將丁女制伏。

警方事後將丁女帶返派出所，以人臉辨識系統查出丁女身分，發現丁女通緝身分，另在丁女身上搜出毒品安非他命1包，詢後除將丁女解送歸案，也依妨害公務、毒品危害防制條例罪嫌將其移送台北地檢署偵辦，持續追查毒品來源。

過程中李員制服長褲被扯破，吳員更是右手指受傷。記者李隆揆／翻攝
過程中李員制服長褲被扯破，吳員更是右手指受傷。記者李隆揆／翻攝
過程中李員制服長褲被扯破，吳員更是右手指受傷。記者李隆揆／翻攝
過程中李員制服長褲被扯破，吳員更是右手指受傷。記者李隆揆／翻攝
丁女不僅拔腿逃跑，還捶打員警、作勢咬人，直到支援警力到場才被制伏。記者李隆揆／翻攝
丁女不僅拔腿逃跑，還捶打員警、作勢咬人，直到支援警力到場才被制伏。記者李隆揆／翻攝

毒品 通緝 北市

延伸閱讀

國內有團體主張大麻合法化？蔡清祥：不符合我們的國情

超速每公里加罰百元？高市交大澄清「假的！別再亂傳」

停等紅燈男見警車心虛逆向急速逃跑 警追逐圍捕送辦

增設「闖紅燈」照相桿　台南麻豆地區這個路口最傷荷包

相關新聞

桃園3男飛車追逐討債開槍 打穿副駕座交假槍如電影情節

桃園市34歲姜姓男子去年4月幫友人處理債務，在新屋區發現陳姓債務人，持槍要脅陳男上車不從，陳搭乘友人小貨車逃逸，姜憤而夥...

女毒蟲遭通緝逃亡8年栽在闖紅燈 扯衣毆警被壓制逮捕

57歲丁姓女子因涉毒品案遭通緝，逃跑8年，近日行經台北市中正區一處路口時，因闖紅燈穿越馬路，遭巡邏員警盯上，她深怕通緝身...

菜鳥調查官摸點摸到墳墓 破獲史上最大宗1608株大麻案

調查局破獲史上最鉅量1608株大麻案，破案契機原是台北市調查處菜鳥調查官蕭銘，在山間徒手摸到墳墓，經過拜拜祈求平安後，果...

國內有團體主張大麻合法化？蔡清祥：不符合我們的國情

調查局破獲史上最鉅量1608株大麻案，今天由法務部長蔡清祥主持記者會，對於國內有團體主張大麻合法化，蔡清祥表示，「這不符...

北市惡煞！25歲黑幫二代隨機砍人、砍宮廟主委樣樣來

台北市大同區黑幫二代吳雨修去年至今犯下多起社會案件，包括向友人詐賭、為逼土地公廟主任委員退位持刀棍將對方砍傷、隨機在路上...

居檢八旬翁防疫旅館身亡 警未發現輕生跡象 將報驗遺體

80歲蔡姓男子本月8日從菲律賓返台，他在旅館居家檢疫隔離期間疑因心情不佳不吃飯、不接飯店人員電話，被飯店人員通知衛生所人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。