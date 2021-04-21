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桃園3男飛車追逐討債開槍 打穿副駕座交假槍如電影情節

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市34歲姜姓男子去年4月幫友人處理債務，在新屋區發現陳姓債務人，持槍要脅陳男上車不從，陳搭乘友人小貨車逃逸，姜憤而夥同獄友廖姓、邱姓男子開車追逐，2度開車逆向阻攔，並持槍朝該車開槍，貫穿擋風玻璃和副駕駛座，幸未擊中陳男，姜男到案坦承犯行，桃園地檢署今天偵結，將姜男3人依殺人未遂、妨害自由未遂罪嫌提起公訴。

檢警指出，姜男涉槍砲、毒品判刑8年保護管束假釋期滿，去年4月29日接受友人託付向陳姓債務人討債，前往新屋區看見陳男、呂男2人正在娃娃機店機台夾娃娃，姜趁陳男2人走出店外，持槍要脅嚇令「有事找你、上車」，陳見狀拔腿而逃，趁機搭乘呂男小貨車逃逸。

姜男找來獄友邱姓（54歲）、廖姓（41歲）男子開車搜尋陳男，並在新屋區中華路超商前，看見陳男搭乘小貨車出現，當場逆向擋住小貨車前方，企圖欲將陳男拉下小貨車，呂男見狀緊急駕駛小貨車加速逃離。

姜男當場不爽，開車飛車在市區追上小貨車，堵住車前攔路，姜男持槍敲擊小貨車副駕駛座車窗，強逼陳男下車，邱男撿拾磚塊敲擊駕駛座車窗，陳、呂2人拒不下車趁機再度猛踩油門逃逸，姜男憤而持槍朝小貨車副駕駛座開一槍，子彈貫穿擋風玻璃及車內，幸並射中陳男等人。

陳男心生害怕報案，警方據報循線逮捕姜男、邱男和廖男3人到案，姜男3人坦承犯行，並繳交改造槍枝，但是刑事局驗出該槍沒有殺傷力，警方發現該槍並非現場作案槍枝，企圖矇混。桃檢表示，檢警進一步追查槍枝下落，檢察官偵結將姜男3人依殺人未遂、妨害自由未遂等罪嫌提起公訴。

桃園市姜男幫友人處理債務，陳姓債務人搭小貨車逃逸， 姜男追逐不滿朝小貨車開一槍，幸未波及陳男傷亡。記者曾增勳／翻攝
桃園市姜男幫友人處理債務，陳姓債務人搭小貨車逃逸， 姜男追逐不滿朝小貨車開一槍，幸未波及陳男傷亡。記者曾增勳／翻攝

槍枝 債務 殺人

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