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國內有團體主張大麻合法化？蔡清祥：不符合我們的國情

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局破獲史上最鉅量1608株大麻案，今天由法務部長蔡清祥主持記者會，對於國內有團體主張大麻合法化，蔡清祥表示，「這不符合我們的國情」、這次召開破案記者會，就是要讓國人知道大麻是二級毒品，依法要嚴辦，不要以身試法。

針對現有毒品庫容量不足，造成保管上問題，蔡清祥表示，毒品的保管不只是有1、2級，因為有17項可以送到毒品庫保管，安全上沒有顧慮；但是2、3級的安非他命、K他命毒品，量多且體積龐大，包括原料、半成品、製造器具實在太多，造成司法警察單位保管困難，地檢署也礙於贓物庫場地有限，難以接受，只能交由司法警察繼續保管。

蔡清祥說，法務部有決心要來解決毒品保管問題，包括目前已經移送、偵查、審判中的毒品，要如何處理，高檢署已統合各單位，找出方法，對於半成品或原料，已協調成功大學環境管理中心的回收場，來幫檢方徹底解決半成品與原料問題。

蔡清祥表示，毒品保管的問題，法務一定會協助各地檢署來解決。調查局長呂文忠則說，同仁都是在高壓、緊張、緊迫的過程中查緝毒品，今天破獲的大麻工廠，都是調查官日夜跟監、掌握情資，才能追到工廠所在，對同仁辛勞感到驕傲。

法務部長蔡清祥不同意大麻合法化。記者曾原信／攝影
法務部長蔡清祥不同意大麻合法化。記者曾原信／攝影
法務部調查局破獲最大規模大麻種植案件，總共查獲1608株大麻，創下紀錄。記者曾原信／攝影
法務部調查局破獲最大規模大麻種植案件，總共查獲1608株大麻，創下紀錄。記者曾原信／攝影

毒品 蔡清祥 大麻

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