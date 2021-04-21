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北市惡煞！25歲黑幫二代隨機砍人、砍宮廟主委樣樣來

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市大同區黑幫二代吳雨修去年至今犯下多起社會案件，包括向友人詐賭、為逼土地公廟主任委員退位持刀棍將對方砍傷、隨機在路上持刀亂砍看不順眼的騎士，又常與幫眾因利益分配不均產生內鬨導致開槍事件，警方前天一舉逮捕吳等8人，詢後將其依違反組織犯罪條例、毒品、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦。

據了解，25歲吳雨修是黑幫二代，父親生前是大橋頭幫角頭「大肚仔」，人稱芭樂票（空頭支票）教父級人物，吳近年來跟在太陽會大同分會長劉丁柱「柳丁」身邊做事，在劉入監服刑後，接任分會長，放話要重整擴張大橋頭勢力。

警方調查，吳雨修去年5月在中山區一間茶館玩撲克牌「大老二」向陳姓男子詐賭，陳僅玩3把就輸了12萬，吳便將陳押到其位於大同區昌吉街的堂口強簽本票，要陳交出機車鑰匙，再將陳帶到回陳家，要陳跟他父親討錢還債。 

警方查出吳、陳兩人原本就認識，等於吳將友人當作詐賭目標。而吳拿到陳給的12萬後，又與同黨的鍾姓男子在分配利益時產生嫌隙，鍾去年10月在大同區歸綏街上飛車堵人，撞壞吳的汽車。

吳去年12月又在一間便利商店前與正停等紅燈的騎士互看不順眼，他竟跑回堂口找人助陣，拿刀狂砍郭姓騎士等4人。今年2月，吳又肖想迪化街二段一家土地公廟利益，找人持鋁棒毆打張姓土地公廟主委，警告張離開。

今年3月，曾是吳小弟的廖姓男子因欠吳10萬債務，兩人在檳榔攤巧遇，吳等人持刀棍將廖毆打砍傷，吳更持重達8公斤的石頭往廖的頭部砸。廖重傷，隔月康復後跟蹤吳的幫眾楊姓男子，往楊身上連開8槍，楊中4槍，廖犯案後主動到派出所投案。

大同警方表示，吳等人常因行車糾紛或口角衝突就聚眾鬥毆，像不定時炸彈，影響社會秩序，前天結合北市刑大偵五隊持拘票、搜索票兵分8路將吳及他小弟共8人逮捕，查獲2把開山刀、9支球棒、1把榔頭、1枚信號彈、1組改造槍支、5顆空彈殼、14張本票、2分借據、1組安非他命吸食器、1批賭具、1本帳冊、14支作案用手機。

大同警方詢後將其依違反組織、妨害秩序、恐嚇取財及毒品罪嫌將8人送辦。

警方昨天在吳的據點查獲2把開山刀、9支球棒、1把榔頭、1枚信號彈、1組改造槍支、5顆空彈殼、14張本票、2分借據、1組安非他命吸食器、1批賭具、1本帳冊、14支作案用手機。記者蔡翼謙／翻攝
警方昨天在吳的據點查獲2把開山刀、9支球棒、1把榔頭、1枚信號彈、1組改造槍支、5顆空彈殼、14張本票、2分借據、1組安非他命吸食器、1批賭具、1本帳冊、14支作案用手機。記者蔡翼謙／翻攝
警方昨天在吳的據點查獲2把開山刀、9支球棒、1把榔頭、1枚信號彈、1組改造槍支、5顆空彈殼、14張本票、2分借據、1組安非他命吸食器、1批賭具、1本帳冊、14支作案用手機。記者蔡翼謙／翻攝
警方昨天在吳的據點查獲2把開山刀、9支球棒、1把榔頭、1枚信號彈、1組改造槍支、5顆空彈殼、14張本票、2分借據、1組安非他命吸食器、1批賭具、1本帳冊、14支作案用手機。記者蔡翼謙／翻攝
曾是吳雨修小弟的廖姓男子因欠吳10萬債務，上月遭吳等人砍傷，廖隔月康復後開槍報復。記者蔡翼謙／翻攝
曾是吳雨修小弟的廖姓男子因欠吳10萬債務，上月遭吳等人砍傷，廖隔月康復後開槍報復。記者蔡翼謙／翻攝
警方昨天在吳的據點查獲2把開山刀、9支球棒、1把榔頭、1枚信號彈、1組改造槍支、5顆空彈殼、14張本票、2分借據、1組安非他命吸食器、1批賭具、1本帳冊、14支作案用手機。記者蔡翼謙／翻攝
警方昨天在吳的據點查獲2把開山刀、9支球棒、1把榔頭、1枚信號彈、1組改造槍支、5顆空彈殼、14張本票、2分借據、1組安非他命吸食器、1批賭具、1本帳冊、14支作案用手機。記者蔡翼謙／翻攝
警方前天兵分8路破獲吳的據點逮回吳等8人。記者蔡翼謙／翻攝
警方前天兵分8路破獲吳的據點逮回吳等8人。記者蔡翼謙／翻攝
警方昨天在吳的據點查獲2把開山刀、9支球棒、1把榔頭、1枚信號彈、1組改造槍支、5顆空彈殼、14張本票、2分借據、1組安非他命吸食器、1批賭具、1本帳冊、14支作案用手機。記者蔡翼謙／翻攝
警方昨天在吳的據點查獲2把開山刀、9支球棒、1把榔頭、1枚信號彈、1組改造槍支、5顆空彈殼、14張本票、2分借據、1組安非他命吸食器、1批賭具、1本帳冊、14支作案用手機。記者蔡翼謙／翻攝

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